A Moeve, a segunda maior petrolífera de Espanha, quer vender a sua rede de postos de abastecimento, num total de 1.700 estabelecimentos na Península Ibérica e contratou o banco de investimento Rothschild para ajudar a encontrar um comprador, avança o jornal espanhol Expansión.

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Os especialistas esperam que a operação de venda possa movimentar um preço entre 1.500 milhões e 2.000 milhões de euros ou mais.

A operação surge depois do casamento falhado com o negócio de retalho da Galp e que incluía também a parte da refinação das duas petrolíferas por divergências em relação ao preço. Do lado espanhol, o negócio já tinha sido assessorado pela Rothschild.

A rede de postos de combustíveis de Moeve é ​​​​a segunda maior em Espanha, atrás da Repsol (3.600 pontos) e muito perto das da BP (710) e da Galp (548), as outras grandes redes de estações de serviço.

No âmbito do seu plano estratégico, lançado em 2022 e que passa pela descarbonização, a Moeve tem vendido todo o negócio de upstream (exploração e produção de hidrocarbonetos). No início deste mês vender todos os poços petrolíferos e de gás na Argélia à gigante indonésia Pertamina por mil milhões de euros.

Anteriormente já tinha vendido poços no Suriname, Colômbia, Peru e Abu Dhabi.