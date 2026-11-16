Moeve contrata Rothschild para encontrar comprador para postos de gasolina
A operação surge depois do casamento falhado com o negócio de retalho da Galp e que incluía também a parte da refinação das duas petrolíferas por divergências em relação ao preço.
A Moeve, a segunda maior petrolífera de Espanha, quer vender a sua rede de postos de abastecimento, num total de 1.700 estabelecimentos na Península Ibérica e contratou o banco de investimento Rothschild para ajudar a encontrar um comprador, avança o jornal espanhol Expansión.
Escolha o ECO como fonte preferida no Google
Os especialistas esperam que a operação de venda possa movimentar um preço entre 1.500 milhões e 2.000 milhões de euros ou mais.
A operação surge depois do casamento falhado com o negócio de retalho da Galp e que incluía também a parte da refinação das duas petrolíferas por divergências em relação ao preço. Do lado espanhol, o negócio já tinha sido assessorado pela Rothschild.
A rede de postos de combustíveis de Moeve é a segunda maior em Espanha, atrás da Repsol (3.600 pontos) e muito perto das da BP (710) e da Galp (548), as outras grandes redes de estações de serviço.
No âmbito do seu plano estratégico, lançado em 2022 e que passa pela descarbonização, a Moeve tem vendido todo o negócio de upstream (exploração e produção de hidrocarbonetos). No início deste mês vender todos os poços petrolíferos e de gás na Argélia à gigante indonésia Pertamina por mil milhões de euros.
Anteriormente já tinha vendido poços no Suriname, Colômbia, Peru e Abu Dhabi.
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
Moeve contrata Rothschild para encontrar comprador para postos de gasolina
{{ noCommentsLabel }}