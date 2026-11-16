A Mota-Engil continua a somar obras na América Latina, acrescentando mais 1,2 mil milhões de euros em contratos. A construtora assinou esta segunda-feira o contrato para a construção do troço ferroviário Querétaro – San Miguel de Allende, uma linha com 68 quilómetros no México. Na Colômbia, vai fazer a recuperação, ampliação e estabilização de uma infraestrutura marítima e fluvial na foz do rio Magdalena.

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O projeto do troço ferroviário Querétaro – San Miguel de Allende, assinado com a Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado, tem o valor de 22,4 mil milhões de pesos mexicanos, o equivalente a aproximadamente 1100 milhões de euros e um prazo contratual de 32 meses, informa a Mota-Engil num comunicado aos investidores. A obra contempla a construção de um túnel ferroviário, vinte viadutos, quatro pontes e uma estação de passageiros, detalha a construtora portuguesa, que concorreu através da Mota-Engil México, em consórcio com outras entidades do grupo.

Esta nova obra chega depois de, em 2025, a Mota-Engil ter vencido o concurso para a construção de dois troços da linha Querétaro–Irapuato, com um valor global equivalente a 1.100 milhões de euros.

Na Colômbia, a Mota-Engil em consórcio com um parceiro local e com outra entidade do grupo, “assinou com a Alcaldía Distrital de Barranquilla um contrato associado ao projeto de recuperação, ampliação e estabilização da infraestrutura marítima e fluvial na foz do rio Magdalena junto ao Mar do Caribe, designado Tajamar Ocidental”. O projeto tem um valor de 380 mil milhões de pesos colombianos, equivalente a 110 milhões de euros, e terá uma duração estimada de 12 meses.

A construtora portuguesa afirma que a conquista do contrato no México, “reafirma a sua posição como uma das empresas no setor de Infraestruturas com maior capacidade instalada para a execução de projetos ferroviários, reforçando, com este projeto e outros angariados ao longo de 2026, a capacidade de concretização dos níveis de ambição e de crescimento estabelecidos no Plano Estratégico “Focus 2030”, que aponta a receitas de nove mil milhões no final da década.

A Mota-Engil EGL 6,46% refere que desde janeiro e até há data de hoje, 2026 é já o ano de maior concretização comercial, com 8,6 mil milhões de euros em novos contratos angariados.

A empresa terminou a sessão desta segunda-feira com uma valorização de 6,46% para 4,946 euros. A JB Capital emitiu uma nota em que sobe o preço-alvo da construtora em 10% para 7,8 euros por ação, refletindo a atualização da avaliação para o ano de 2027. A Mota-Engil apresenta as contas do terceiro trimestre na quarta-feira.