A Europa não vai debater a arquitetura de segurança da região com Moscovo no âmbito de futuras negociações para um acordo de paz entre Ucrânia e a Rússia. “Não estamos a pensar mudar a ordem que existe hoje”, disse Paulo Rangel. “Não vamos mudar isso, nem discutir isso, sem que seja primeiro tratada a questão da Ucrânia e, nomeadamente, das suas garantias de segurança para o futuro”, reforça o ministro dos Negócios Estrangeiros.

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Paulo Rangel destaca o acordo europeu no que toca à representação do continente em futuras negociações de paz como “o mais importante daquilo que saiu de Dublin”, numa referência à cimeira informal que decorreu a semana passada, na Irlanda. Ou seja, “haver uma direção europeia para as negociações”.

Na cimeira informal de Dublin, o Conselho Europeu chegou a consenso sobre o formato de participação da Europa num eventual processo negocial para a paz na Ucrânia. Do lado da UE, “a representação é institucional, com a Comissão e com o Conselho”, e no que toca à coligação de Boas Vontades, foi aceite o princípio de alargar a sua representação, “ainda suscetível de um diálogo que se terá de fazer”, aos cinco países mais representativos no contexto europeu — Alemanha, França, Reino Unido, Itália e Polónia, anunciou na sexta-feira o primeiro-ministro Luís Montenegro.

“O mais importante é o apoio à Ucrânia. Até agora a Ucrânia, estava na mesa das negociações sozinha. E, portanto estava, obviamente, com a mediação americana e com uma posição russa extremamente inflexível a todos os títulos. E que aliás tem vindo a agravar-se do ponto de vista substantivo”, aponta o ministro dos Negócios Estrangeiros, à saída da reunião.

“Esta ideia de que temos de regressar à ordem pré-97 é obviamente uma ideia, até é um recuo relativamente a posições que havia antes. Portanto, é fundamental que a União Europeia esteja à mesa das negociações antes do mais para fortalecer a posição da Ucrânia”, diz, considerando que “naquilo que serão as garantias de segurança, naquilo que será a solução a que se possa chegar, a União Europeia traz sempre um papel”, incluindo também o Reino Unido nesse processo. “Obviamente, não é apenas a União Europeia, é um conjunto de países europeus”.

“Aquilo que ficou claro hoje na reunião de Ministros de Negócios Estrangeiros foi que não está em causa de debater a arquitetura de segurança europeia. Aquele que é o modelo de relação da União Europeia e da Europa em geral, dos países europeus, com a Rússia, é algo que não será discutido previamente”, reforça.

“Não estamos a pensar mudar a ordem que existe hoje, que decorre dos princípios da OSCE, que decorre dos vários acordos que foram feitos ao longo destas décadas. Não vamos mudar isso, nem discutir isso, sem que seja primeiro tratada a questão da Ucrânia e, nomeadamente, das suas garantias de segurança para o futuro”, garante.

A discussão da arquitetura de segurança da Europa, no âmbito das negociações de Paz com a Ucrânia, tem sido uma ideia defendida por Moscovo.

Consenso na UE para novo empréstimo de 45 mil milhões

O ministro dos Negócios Estrangeiros afirmou ainda haver consenso na UE para avançar com um novo empréstimo de 45 mil milhões de euros para a Ucrânia, cobrindo dois terços do défice orçamental de 70 mil milhões identificado por Kiev.

“Eu penso que há um consenso no sentido de avançar para esse valor [45 mil milhões], que representa dois terços [dos 70 mil milhões], deixando no fundo os restantes 25 mil milhões para outros países amigos da Ucrânia que não fazem parte da União Europeia (UE)”, afirmou Paulo Rangel.

Esta proposta de novo financiamento à Ucrânia, terá ainda de ser formalmente apresentada pela Comissão Europeia, surge depois de, na cimeira do Conselho Europeu de outubro, o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ter avisado que precisava de mais 70 mil milhões de euros em 2027 do que o inicialmente previsto.

Rangel indicou que, na reunião de hoje, o vice-presidente da Comissão Europeia Valdis Dombrovskis fez uma “apresentação técnica sobre essa matéria” e acrescentou que o Governo português também já tinha documentação que apontavam que o executivo comunitário se prepara para apresentar uma proposta nesse sentido. “Julgo que as coisas estão encaminhadas para que esse empréstimo venha a ser aprovado, embora nós saibamos que alguns países têm as suas reticências. Enfim, veremos como isso evolui, mas isso não impedirá que seja aprovado”, observou.

O ministro dos Negócios Estrangeiros referia-se à oposição de países como a Eslováquia, Chéquia e Hungria, que, no ano passado, se recusaram a participar noutro empréstimo de 90 mil milhões de euros para a Ucrânia.

Questionado se as suas declarações significam que este novo empréstimo poderá voltar a ser contraído sem a participação desses três países, Rangel indicou que essa é uma questão que ainda precisa de ser trabalhada. “Não esconderei que essa questão está em cima da mesa. Não foi objeto de um debate muito grande, mas estava, obviamente, nos documentos que temos. Vamos ver como evolui. Portugal aí está sempre na linha da frente, ao contrário do que alguns dizem, da defesa da Ucrânia”, afirmou.

Na sexta-feira, em declarações aos jornalistas no final de uma cimeira informal em Dublin, o primeiro-ministro, Luís Montenegro, já se tinha manifestado favorável a um novo empréstimo da UE para a Ucrânia.

Esta segunda-feira a UE já anunciou que iria disponibilizar este ano 8 mil milhões de euros para a administração do governo da Ucrânia (ao abrigo do Mecanismo para a Ucrânia) e mais 1,71 mil milhões de euros para compras de material militar, no âmbito do programa de empréstimo de 90 mil milhões.

(notícia atualizada às 13h57)