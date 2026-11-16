Para responder, comparamos previsões, cobrança e evolução da economia.

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O OE2026 previa uma receita fiscal do Estado de 67.065 milhões de euros, mais 4,4% do que a estimativa para 2025. Até setembro, a receita líquida atingiu 51.161,9 milhões, mais 3.119,4 milhões (6,5%) do que no período homólogo. Isso não significa que a previsão anual tenha sido superada: os períodos são diferentes. Ainda assim, a proposta de OE2027 reviu em alta a estimativa para 2026, para 67.808 milhões de euros.

Os dados seguem a ótica de caixa: impostos efetivamente recebidos, deduzidos dos reembolsos pagos. A cobrança de 2026 pode, portanto, respeitar a rendimentos ou operações de anos anteriores.

IRS e IRC: a importância do calendário fiscal

Nos impostos diretos, a receita cresceu 6,5% até setembro, mas IRS e IRC evoluíram em sentidos opostos. A receita líquida de IRS aumentou 13,5% (1.919,9 milhões de euros), apesar da subida de 9,4% dos reembolsos. Importa, porém, recordar que estes tinham diminuído 21,9% até setembro de 2025, em parte devido à redução extraordinária das retenções na fonte em 2024. O OE2026 previa um crescimento anual de 5% da receita de IRS, num contexto de redução de algumas taxas marginais e atualização dos escalões.

A receita líquida de IRS resulta de retenções sobre rendimentos correntes e de liquidações relativas a exercícios anteriores, deduzidos os reembolsos pagos, designadamente referentes a 2025. A Entidade Orçamental identifica ainda um efeito de base: as tabelas de retenção aplicadas em 2025 afetaram a receita de setembro desse ano, sem efeito equivalente em 2026. Também contam emprego e salários. Não podemos, por isso, atribuir a subida apenas às taxas ou concluir que cada contribuinte pagou mais.

No IRC, a receita líquida caiu 6,2% (464,2 milhões de euros), perante uma previsão anual de menos 2%. Os pagamentos por autoliquidação diminuíram 301,6 milhões e os reembolsos aumentaram 168,5 milhões. Há um desfasamento temporal: a taxa geral desceu de 21% para 20% em 2025, redução que já pode refletir-se na autoliquidação paga em 2026 e nos pagamentos por conta, geralmente calculados com base no imposto anterior. A taxa de 19%, aplicável a 2026, terá efeitos mais diretos na autoliquidação de 2027. A quebra não pode explicar-se por um único fator.

IVA: consumir mais ou pagar mais?

Nos impostos indiretos, a receita cresceu 6,5%. O IVA aumentou 9,4% (1.783,5 milhões de euros), perante uma previsão anual inicial de 5,1%. Corrigindo o efeito de calendário da prorrogação de pagamentos, o crescimento homólogo seria de 10,0%. O momento da cobrança altera, portanto, a leitura dos resultados.

O consumo e a inflação também importam. Segundo o INE, o PIB cresceu 2,4% em volume no terceiro trimestre; no segundo, o consumo privado tinha aumentado 3,8%, em termos homólogos. A inflação homóloga atingiu 3,6% em setembro. Preços mais altos podem aumentar o IVA cobrado sem igual crescimento das quantidades adquiridas. Mas também influenciam a receita a composição do consumo, as taxas, os reembolsos e os prazos de pagamento. Estes indicadores abrangem períodos distintos e não demonstram, isoladamente, uma relação causal.

Cobrar melhor também conta

A eficiência da administração fiscal é outra variável relevante. O cruzamento digital de declarações e faturas, a deteção de divergências e os planos de pagamento criados automaticamente podem facilitar regularizações e acelerar a cobrança. Os dados disponíveis não permitem, porém, medir quanto contribuíram para a receita de 2026.

Mais receita, melhores contas públicas?

A política fiscal também procura incentivar comportamentos económicos. Os benefícios ao investimento e à habitação mostram como o Estado pode abdicar de receita potencial para alcançar objetivos económicos e sociais. Essas medidas devem avaliar-se pelos resultados que produzem.

Mas o que acontece se o Estado arrecadar mais ou menos do que previa? Uma receita inferior pode exigir financiamento adicional ou ajustamentos na despesa e no investimento público. Uma cobrança superior pode abrir margem para reduzir dívida ou financiar prioridades. Tudo depende também da evolução da despesa: até setembro, no conjunto das Administrações Públicas, esta cresceu 12%, acima da receita efetiva (9,8%). Excluindo o efeito dos pagamentos para regularização de dívidas do SNS, o crescimento da despesa seria de 10,6%.

A nossa conclusão é simples: avaliar o OE2026 não é apenas confirmar quanto entrou nos cofres públicos. É perceber a que períodos respeita a cobrança, porque evoluem de forma distinta os impostos e que papel têm a economia, os preços e a eficiência administrativa. Só com a execução anual completa poderemos avaliar o cumprimento das previsões. Até lá, mais importante do que anunciar que se cobra mais é explicar porquê.

Este artigo expressa apenas a opinião do seu autor, não representando a posição das entidades com as quais colabora.

Carla Pereira

Economista Sénior, Contabilista Certificada e Mestre em Fiscalidade. É diretora da CSPereira – Fiscalidade e Contabilidade, onde desenvolve a sua atividade nas áreas da fiscalidade, contabilidade e consultoria empresarial. É docente convidada da Faculdade de Economia da Universidade do Algarve, onde leciona Fiscalidade, e integra, como vogal e Tesoureira, a Delegação Regional do Algarve da Ordem dos Economistas.

Margarida Mota

Após concluir o ensino secundário em Economia com excelentes resultados, Margarida Mota ingressou na Faculdade de Economia da Universidade do Algarve, onde frequenta atualmente o 3º ano da Licenciatura em Gestão de Empresas.

Noemi Filipe

Noemi Filipe é estudante do 3.º ano da licenciatura em Gestão de Empresas na Universidade do Algarve. Interessada nas áreas da gestão empresarial e das finanças empresariais, pretende prosseguir o seu percurso académico na Universidade do Algarve.