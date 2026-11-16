A Ordem dos Advogados (OA) quer reduzir o impacto ambiental da sua atividade e definiu sete linhas de ação que passam pelo incentivo à utilização de transportes públicos pelos trabalhadores, pela transição para eletricidade de origem 100% renovável e pela redução do consumo de papel. As medidas constam do primeiro Relatório de Sustentabilidade da instituição, relativo a 2025, e integram o plano de ação “Cidadania 100 Presunções”.

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O documento não apresenta estas iniciativas como resultados já concretizados. A própria Ordem esclarece que se trata de “linhas de atuação prioritárias”, algumas já iniciadas, que visam melhorar progressivamente “o desempenho ambiental da organização, sobretudo nas áreas da energia, das emissões e da gestão de recursos”.

A apresentação pública do relatório decorreu esta segunda-feira, no Salão Nobre da Ordem, em Lisboa, numa sessão intitulada “Sustentabilidade & Advocacia — Cidadania 100 Presunções”. O relatório foi apresentado por Duarte Cordeiro, fundador da consultora Shiftify e antigo ministro do Ambiente e da Ação Climática.

Uma das medidas previstas é incentivar a mobilidade sustentável, promovendo a utilização de transportes coletivos e avaliando a possibilidade de apoiar a aquisição de passes de transportes públicos para todos os colaboradores do Conselho Geral da OA. No domínio energético, a instituição pretende avaliar as condições de fornecimento para avançar com a contratação de eletricidade de origem 100% renovável.

O plano inclui também a monitorização dos consumos de energia e a identificação de oportunidades para melhorar a eficiência energética, nomeadamente ao nível da iluminação e dos sistemas de aquecimento, ventilação e ar condicionado.

Na gestão de recursos, a Ordem aponta para a “redução do consumo de papel, a avaliação da possibilidade de adquirir papel reciclado e o estabelecimento de parcerias para a valorização e reciclagem de resíduos”. Está ainda prevista a “avaliação de iniciativas de compensação de emissões de gases com efeito de estufa, designadamente através de projetos de plantação de árvores, desde que existam mecanismos que garantam a credibilidade e a adicionalidade climática dessas ações”.

Outra das linhas de trabalho passa pela análise das opções de abastecimento de combustível, com vista à identificação de fornecedores que disponibilizem produtos com maior incorporação de biocombustíveis.

As medidas surgem num contexto em que o próprio relatório identifica a energia e as deslocações como componentes relevantes do impacto ambiental da atividade do Conselho Geral. Em 2025, o consumo energético total deste órgão foi de 138.783 kWh, dos quais 109.652 kWh corresponderam a eletricidade e 29.130 kWh a combustíveis associados às deslocações em frota própria. A Ordem caracteriza o seu perfil energético como o de uma organização de serviços, com predominância do consumo de eletricidade.

Comité vai acompanhar a estratégia de sustentabilidade

A integração destas medidas na atividade da Ordem deverá ser acompanhada por um “Comité de Sustentabilidade”, constituído para apoiar a “definição, o acompanhamento e o desenvolvimento das iniciativas nesta matéria”.

Entre as suas responsabilidades estão a elaboração do Relatório de Sustentabilidade, o desenvolvimento da estratégia e do plano de ação e a identificação e proposta de políticas e iniciativas alinhadas com os princípios de sustentabilidade.

O relatório, que abrange o exercício de 2025, é o primeiro deste género elaborado pela Ordem dos Advogados e foi desenvolvido numa base voluntária, seguindo a norma VSME, destinada ao relato de sustentabilidade de pequenas e médias empresas não cotadas.