A possibilidade de carregar o carro em casa ou no escritório separa dois grupos de condutores com condições diferentes para aderir à mobilidade elétrica. Para os que dependem da rede pública, a disponibilidade dos postos e o preço da energia pesam na decisão de trocar de veículo. Esta diferença foi sublinhada pelos participantes no painel sobre mobilidade, energia e espaço público da conferência ‘Oeiras cidade do futuro’, organizada pelo ECO com o apoio da Câmara Municipal de Oeiras.

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Manuel Melo Ramos, administrador executivo do Grupo Brisa, vê nos condutores sem carregamento próprio uma oportunidade de crescimento do mercado, desde que possam confiar no acesso ao serviço e na sua rapidez. Foi para responder a essa necessidade que a Brisa desenvolveu espaços de carregamento de utilização urbana, explicou o gestor, referindo equipamentos ultrarrápidos de 400 kW e o investimento que a infraestrutura de energia exige. A potência deve, porém, adequar-se ao tempo que o utilizador passa no local, uma escolha com reflexos na tarifa. “No cinema, podemos carregar o carro durante duas horas, sem qualquer problema”, exemplificou.

José Manuel Viegas, presidente da TIS, chamou a atenção para o custo suportado por quem não tem garagem ou condições para instalar um carregador. “É muito importante ter postos de carregamento, em espaços públicos, a preços moderados”. Na sua perspectiva, disponibilizar equipamentos não basta para convencer esses condutores a mudar de automóvel se a poupança face aos combustíveis não for suficientemente atrativa.

Cerca de 50% da variação dos tempos entre serviços consecutivos depende de fatores controláveis internamente. E não está a ser controlada José Manuel Viegas Presidente da TIS

Nos transportes públicos, o responsável da TIS destacou a confiança como o elemento diferenciador para deixar o carro. José Manuel Viegas defendeu que construir infraestrutura não resolve, por si só, as dificuldades de quem precisa de chegar ao trabalho ou aceder a serviços, e apontou aos operadores uma margem de atuação sobre a irregularidade das viagens. “Cerca de 50% da variação dos tempos entre serviços consecutivos é dependente de fatores controláveis internamente, e não está a ser controlada”. A análise dos dados, explicou, permite localizar os pontos dos percursos onde se acumulam perturbações e intervir sobre as suas causas.

Para recuperar passageiros afastados por experiências negativas, o orador propôs também mudar a forma como estes recebem informação. Em vez de depender apenas do horário afixado na paragem, o utilizador poderia receber um aviso personalizado quando o autocarro estivesse a poucos minutos do embarque. A proposta permitiria organizar a saída de casa ou do trabalho, evitando que a incerteza sobre a chegada do transporte comprometesse a confiança no serviço antes de começar a viagem.

O presidente da TIS estendeu essa preocupação aos percursos a pé, cuja distância não se avalia apenas pelo tempo necessário para os fazer. “É preciso que eu sinta que este é um passeio mesmo agradável”, defendeu. Cuidar do espaço público pode ajudar a enfrentar a resistência ao abandono do automóvel e criar condições para caminhar ou pedalar. Nesse trabalho, José Manuel Viegas salientou a importância de ouvir quem usa as ruas, sobretudo quando as alterações implicam retirar lugares de estacionamento.

De olhos postos no futuro

Inês Folhadela Furtado, CEO da Eliot, trouxe uma perspectiva diferente ao painel. Na empresa, que surgiu de um spinoff do CEiiA – Centro de Engenharia e Desenvolvimento, estão a nascer drones multifuncionais que, numa primeira fase, podem, por exemplo, ser utilizados em serviços de emergência e no transporte de medicamentos. A ambição, demonstrada pela administradora, passa também por alcançar zonas periféricas e locais de acesso difícil, complementando os meios de socorro existentes e podendo reduzir o tempo de resposta. A responsável sublinhou, contudo, que as aplicações devem ser orientadas pelo que é necessário em cada operação. “Temos de adaptar aquilo que são os desenvolvimentos e as tecnologias às necessidades”, defendeu.

Neste momento é preciso capacitar também as pessoas que vão interagir com o drone e que vão acolher esta tecnologia Inês Folhadela Furtado CEO da Eliot

Porém, preparar esse serviço exigirá mais do que desenvolver a aeronave, explicou a CEO da Eliot. Além da segurança e da aceitação pública, é preciso capacitar as pessoas que vão interagir com os drones e receber a tecnologia. A organização da operação terá de prever onde o aparelho aterra e como a carga é recebida. Sendo que toda a legislação e enquadramento legal terão de contemplar a possibilidade de um tráfego mais intenso por via aérea.

Assista à conferência no vídeo abaixo