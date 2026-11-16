Durante a Web Summit em Lisboa, que se realizou na semana passada, com menos um dia devido à depressão Charles, foram processados mais de 72 terabytes (TB) de dados, com uma média superior a 24 TB por dia. O tráfego de 2026 na cimeira tecnológica de Paddy Cosgrave teve um desempenho muito próximo do da edição anterior, apesar de ter sido interrompida pela tempestade.

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A utilização da rede móvel dentro do recinto da Meo Arena e FIL traduziu-se ainda na realização de 120.047 chamadas, correspondentes a mais de 3.000 horas de conversação, de acordo com os dados divulgados esta segunda-feira pela Meo, que ficou a cargo da infraestrutura de telecomunicações da Web Summit pelo 11.º ano consecutivo.

Do total de tráfego utilizado, 51 TB foram registados na rede Wi-Fi, 19 TB na rede móvel e 1,3 TB na rede fixa da Meo.

No que diz respeito à rede móvel, o 5G assumiu um papel de destaque, com 11 TB de dados processados, equivalente a mais de metade (57,7%) do tráfego móvel. Segundo a telecom, a representatividade da quinta geração reforça “a importância desta tecnologia na resposta às exigências de conectividade de um evento internacional desta dimensão”.

A dimensão internacional da cimeira também se denota na utilização da rede móvel Meo, porque foi possível observar as ligações dos participantes de diferentes países, tendo-se destacado o Reino Unido, a Alemanha, a Polónia, o Brasil e a Ucrânia com maior expressão em roaming.

Na rede Wi-Fi da Web Summit, foram contabilizadas 2.215.377 sessões ao longo do evento, o equivalente a uma média de cerca de 740 mil sessões diárias, associadas a 23.291 dispositivos únicos.

Embora a conferência tenha tido menos um dia de atividade face a 2025 e aos anos anteriores, a Web Summit 2026 registou uma média diária de tráfego muito próxima da edição anterior. “Em 2025, a rede processou 99 TB ao longo de quatro dias, correspondentes a uma média de 24,75 TB por dia. Em 2026, a média situou-se acima dos 24 TB diários, demonstrando a capacidade da infraestrutura para responder a níveis elevados de utilização ao longo do evento”, detalhou a empresa do grupo Altice Internacional.