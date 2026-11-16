Analisando por marcas, o Observador mantém-se na liderança, obtida em agosto, com 3,36 milhões de downloads mensais. Seguem-se a Renascença e o Expresso.

Os podcasts produzidos em Portugal auditados pelo ranking Pod_Scope, serviço da Marktest para a medição técnica, auditada e independente, registaram cerca de 14,5 milhões de downloads no mês de outubro, uma subida de 41,78% face aos 10,2 milhões registados no mês anterior. Ainda assim, fica abaixo de outubro de 2025, quando foram registados 16,5 milhões de downloads, num universo que ainda não incluía a RTP.

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É o melhor registo do ano até ao momento, mas o crescimento é inflacionado pelo calendário. A análise de outubro abrange cinco semanas, contra quatro em setembro. Na média semanal, a subida é de 13,4%, de 2,55 milhões para 2,89 milhões de downloads.

A liderança dos publishers continua nas mãos do grupo Impresa, que registou 4,66 milhões de downloads mensais, cerca de 933 mil downloads semanais e 515 mil listeners semanais.

Logo a seguir, o Observador mantém-se no segundo lugar, com 3,36 milhões de downloads mensais. Já o Grupo Renascença regista 3,32 milhões, não conseguindo novamente recuperar o segundo lugar perdido em agosto. A Bauer Media mantém-se no quarto lugar, com 2,03 milhões de downloads, e a RTP no quinto lugar, com 1,096 milhões. Esta ordenação mantém-se tanto nos downloads semanais como nos listeners semanais. Todos os publishers cresceram em outubro.

Analisando por marcas, o Observador mantém-se na liderança, obtida em agosto, com 3,36 milhões de downloads mensais. A Renascença mantém o segundo lugar, com 2,995 milhões de downloads, e Expresso continua em terceiro, com 1,95 milhões.

A Rádio Comercial permanece no quarto lugar, com 1,85 milhões de downloads. A SIC Notícias fecha o top cinco com cerca de 1,69 milhões de downloads.

As 25 marcas analisadas aumentaram todas os seus números mensais face ao mês de setembro. Nesse mês, face a agosto, 14 cresceram, 10 desceram e uma ficou igual. A maior subida percentual foi da marca RTP, no entanto, subiu de 1 para 332 downloads.

O “top 3” – Observador, Renascença e Expresso – continua a reunir a maioria da quota de mercado, representando 57,42% dos downloads entre as marcas analisadas. O valor é inferior ao do mês anterior, quando era de 60,46%.

No que toca aos listeners semanais – dispositivos/apps conectados à internet que efetuaram downloads de podcasts entre 28 de setembro e 1 de novembro –, o Observador mantém a liderança, com 312 mil. O Expresso mantém-se no segundo lugar — com 256 mil — e a Renascença no terceiro lugar — com 246 mil –, não conseguindo ainda voltar ao lugar cimeiro que ocupava em julho. A SIC Notícias continua na quarta posição — com 207 mil — e a SIC mantém o quinto lugar, com 149 mil.

No mês anterior, recorde-se, o pódio era ocupado por Observador, Expresso e Renascença, por esta ordem.

Nos formatos individuais, o “Extremamente Desagradável”, da Rádio Renascença, manteve a liderança com o maior número de downloads mensais — mais de 2,2 milhões, tendo sido lançados 20 episódios. “O Homem que Mordeu o Cão” – Rádio Comercial – mantém-se no segundo lugar, com mais de um milhão de downloads mensais e novos 23 episódios. “O Programa cujo nome estamos legalmente impedidos de dizer”, da SIC Notícias, sobe da quinta para a terceira posição, com 482 mil e 12 novos episódios, face aos 268 mil registados e 7 novos episódios em setembro.

Em conjunto, estes três títulos representaram 25,96% de todo o consumo deste formato nos grupos auditados.