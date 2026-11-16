O rendimento real das famílias portuguesas subiu 0,08% por habitante entre abril e junho, face aos três meses anteriores. O poder de compra ficou assim quase parado num trimestre em que a economia acelerou, de acordo com dados divulgados esta segunda-feira pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE), divulgados.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

Os dados de Portugal esbatem com uma queda de 0,1% do rendimento real das famílias por habitante no conjunto dos países membros da OCDE, depois de vários trimestres de crescimento moderado. A OCDE explica que a subida dos preços no consumidor anulou, em vários países, o aumento dos rendimentos nominais.

O ligeiro aumento de 0,08% do rendimento real das famílias em Portugal compara com o crescimento de 0,12% no primeiro trimestre, 0,58% no último trimestre de 2025 e 0,92% no terceiro. Entre abril e junho do ano passado o indicador tinha avançado 1,02%. Desde então, o ritmo abrandou em quatro trimestres consecutivos. Face ao mesmo período de 2025, o rendimento real disponível por habitante está 1,7% acima.

Em sentido contrário seguiu a economia nacional, com o PIB real por habitante a passar de um crescimento de 0,15% no primeiro trimestre para 0,68% no segundo.

A OCDE lembra que o PIB mede a atividade económica agregada. Já o rendimento das famílias mostra o dinheiro que chega aos agregados para gastar ou poupar.

Os dados da OCDE disponibilizados para 20 países revelam que o rendimento real das famílias por habitante subiu em 12 e caiu em oito. Portugal ficou em décimo lugar, no grupo com crescimento, atrás de Espanha, da Irlanda e da Chéquia.

A maior subida ocorreu na Polónia, que registou um incremento de 2,5%, com o aumento das remunerações dos trabalhadores e do rendimento líquido de propriedade, enquanto o PIB por habitante cresceu 1,2%. No outro extremo está o Chile, onde o rendimento real por habitante caiu 3,5%, depois de ter subido 4,4% no trimestre anterior, com mais inflação e mais desemprego. Na Finlândia, a quebra foi de 2,0%, apesar de o PIB por habitante ter crescido 0,4%.