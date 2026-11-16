O Portugal 2030 executou em outubro 457 milhões de euros, colocando a fasquia nos 5,7 mil milhões de euros executados, ou seja, 24,8%, uma progressão de dois pontos percentuais face a setembro. O destaque vai para o Sustentável 2030, que passou a integrar o grupo dos programas com taxas de execução superiores à média do PT2030.

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De acordo com o boletim mensal do quadro comunitário de apoio, há 15,35 mil milhões de euros aprovados (mais 849 milhões face ao mês anterior) e 5,7 mil milhões executados até 31 de outubro. O Pessoas 2030 apresenta maior taxa de execução (45,2%), quase o dobro do PT2030. O Compete continua a ter a taxa de execução mais baixa (8,7%, mais 1,2 pontos percentuais face ao mês anterior).

“Até 31 de outubro, o Portugal 2030 ultrapassou os 5,7 mil milhões de euros de fundo executado, correspondentes a 24,8% do fundo programado”, lê-se no boletim mensal do Portugal 20230. “As aprovações ascendem a mais de 15,3 mil milhões, representando 66,8% da dotação programada. Só no mês de outubro foram executados 457 milhões e aprovados 849 milhões. Os pagamentos aos beneficiários somam 5,9 mil milhões, incluindo adiantamentos, correspondendo a 38,4% do fundo aprovado”, acrescenta a mesma nota.

O boletim destaca o facto de haver mais um programa com execução acima da média: “O Sustentável2030 passou a integrar o grupo dos programas com taxas de execução superiores à média do PT2030 (24,8%), juntamente com o Pessoas2030, o PAT2030, o MAR2030 e o Lisboa2030”, acrescenta a monitorização mensal. “Nas aprovações, metade dos programas ultrapassam a taxa de aprovação do PT2030 (66,8%), destacando-se o Pessoas2030 e o Lisboa2030, cujas aprovações rondam os 80% das respetivas dotações.”

Entre os maiores programas em termos de dotação, o Sustentável 2030 tem uma taxa de execução de 24,8% (mais 2,1 pp face ao mês anterior) e o Compete — também conhecido como o programa das empresas — continua no fundo da tabela, com 8,7% (mais 1,2 pp face a setembro). No entanto, voltou a ser o segundo com maior volume de fundos aprovados (2,78 mil milhões), mas cai para último na execução, com 338,72 milhões de euros.

Já quando a análise é feita ao nível dos programas regionais, o Norte destaca-se com o quarto maior volume de fundos aprovados (2,06 mil milhões), em termos globais, mas a taxa de execução foi de 16,1% (subiu 1,6 pontos percentuais num mês), a terceira entre os programas regionais.

O programa regional com a mais elevada taxa de execução é o de Lisboa com 26,9% (aumentou novamente 3,3 pontos percentuais), sendo que a dotação também é das mais pequenas (380,78 milhões de euros). De sublinhar que o Centro, assolado pelo comboio de tempestades no início do ano, no final de outubro tinha uma taxa de execução de 19,3%, mais 2,3 pontos percentuais face ao mês anterior.

O Alentejo2030 continua a ser o programa regional com a mais baixa taxa de execução de 15,4% (+2 pp) dos seus 1,1 mil milhões de euros, quase taco a taco com o Algarve que tem 15,5%. Mas a taxa de aprovação é de 55,9% e 50,2%, respetivamente.

A taxa de execução de 24,8% em outubro do PT2030 compara com os 40% em setembro de 2019 do Portugal 2020 (considerado o mais próximo do período homólogo já que no PT2020 não havia dados mensais, mas apenas trimestrais). Mas é preciso ter em conta que, no PT2020, a agricultura estava incluída e, nessa altura, já contava com uma taxa de execução de 56%, ajudando positivamente os dados globais.

O Boletim revela ainda que dos 1.603 avisos já lançados, com 21,01 mil milhões de fundo a concurso, 269 ainda estão abertos. Entretanto, foi lançada uma nova atualização do plano anual de avisos.

A influenciar negativamente o desempenho do PT2030 está a sua entrada em vigor ainda mais tarde do que é habitual e a simultaneidade no tempo com o encerramento do PT2020 e a execução do PRR, que acabou por ter uma dotação idêntica a um quadro comunitário (22,2 mil milhões de euros), mas que tem de cumprir integralmente as metas e marcos definidas junto de Bruxelas até 31 de agosto.

Os atrasos na execução — que têm reflexo nas baixas transferências de verbas de Bruxelas para Portugal — já levaram o Executivo a tomar diversas medidas, nomeadamente através da criação de uma linha de crédito pelo Banco de Fomento para ajudar as empresas que já têm executados pelo menos 5% dos apoios concedidos a ter um adiantamento de 40% dos incentivos, ou avançar com uma operação limpeza. Mas, sobretudo, a fazer a reprogramação do Portugal 2030, para impedir que o país perdesse 890 milhões de euros por aplicação da regra da guilhotina. Além disso, foi aprovado a 24 de abril um novo conjunto de medidas para acelerar os fundos, que passam por aumentar artificialmente a taxa de comparticipação dos projetos do PT2030 para 100%, pagar o IVA dos projetos com fundos, avançar com a operação limpeza, fazer adiantamentos aos empreiteiros nos investimentos públicos e aumentar a aprovação de projetos em overbooking.

Tendo em conta os atuais níveis de execução, Bruxelas já transferiu, a título de pagamentos intermédios, 76,4 mil milhões para os 27 Estados-membros, até 31 de outubro. Destes, 4,3 mil milhões, ou seja, 5,6%, foram transferidos para Portugal. “No universo dos 14 Estados-membros com envelopes financeiros acima dos seis mil milhões, “Portugal está na nona posição em termos de taxa de pagamentos intermédios, com 19% do programado, seguido da Bulgária, Hungria, Alemanha, Itália e Espanha”, lê-se no boletim. Ou seja, desceu uma posição face ao mês anterior.