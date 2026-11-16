O objetivo é antecipar dúvidas, necessidades e possíveis barreiras à experimentação, bem como avaliar a clareza e a credibilidade das mensagens publicitárias, aponta.

O Projecto Manhattan está a lançar o INSAIT, um serviço de investigação de marketing baseado em inteligência artificial que permite simular a reação de diferentes públicos a novos produtos, propostas comerciais e campanhas publicitárias.

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A ferramenta destina-se a marcas e agências que pretendem testar conceitos, comparar alternativas e identificar aspetos a rever antes de avançarem para a execução. O objetivo é antecipar dúvidas, necessidades e possíveis barreiras à experimentação, bem como avaliar a clareza e a credibilidade das mensagens publicitárias.

“Uma equipa pode passar meses a aperfeiçoar um produto e descobrir tarde demais que a sua principal vantagem passa despercebida. Criámos o INSAIT para explorar essas leituras quando ainda há tempo para mudar o produto ou a forma de o apresentar, mas também para testar a eficácia de peças de comunicação”, explica citado em comunicado Miguel Velhinho, fundador do Projecto Manhattan.

O INSAIT recorre a uma audiência sintética construída a partir do Brand Matrix, estudo proprietário do Projecto Manhattan que reúne as perceções de 4.500 consumidores sobre 380 marcas, distribuídas por 38 categorias de mercado. A partir desta base de dados foram criados 600 perfis virtuais, com diferentes motivações, necessidades e contextos de decisão.

Através de inteligência artificial, o serviço gera respostas para esses perfis, que são posteriormente analisadas e sistematizadas.

No caso do desenvolvimento de um produto, permite, por exemplo, comparar conceitos e perceber que necessidades poderão satisfazer, que benefícios são compreendidos pelos potenciais consumidores e que dúvidas podem dificultar a adesão. Na comunicação, procura avaliar se a promessa de uma campanha é clara e credível junto de diferentes públicos.

“As respostas simuladas servem para formular hipóteses. A investigação com consumidores reais permite verificar quais se confirmam”, concuiu o Projecto Manhattan.