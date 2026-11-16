O PS vai garantir que a partir do próximo ano é eliminada a taxa aplicada pela banca quando há reembolsos antecipados do crédito à habitação com taxa variável, avança o Público. De acordo com a mesma notícia, a dúvida é se o assunto fica resolvido já durante a discussão orçamental ou apenas depois da previsível aprovação do OE2027, cuja votação final global decorre a 24 de Novembro. O Chega também quer fim da penalização e a AD a suspensão em 2027.

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O PS apresentou uma proposta de alteração ao OE2027 que visa eliminar a comissão de reembolso e a AD (PSD/CDS-PP) apenas para a suspensão no próximo ano. Nesta matéria, o Chega viu um projeto de lei para eliminar a taxa aprovado, na generalidade, a 30 de Setembro, tendo o PS votado a favor e os partidos da AD optado pela abstenção. E mesmo que a proposta de alteração ao OE2027 do PS – que no objetivo essencial é idêntica à iniciativa do Chega – não seja viabilizada, findo o processo orçamental seguir-se-ia a retoma da discussão do projeto do partido liderado por André Ventura.

O partido liderado por José Luís Carneiro assume como posição a convicção de que a comissão de reembolso antecipado deve acabar e, como tal, o PS irá agir de modo a garantir que esse objetivo seja alcançado, adianta o Público. Esta proposta já tem vindo a ser defendida pelos socialistas, mas em 2024, o Chega aliou-se ao Governo e a iniciativa do PS para que a isenção de comissões no reembolso antecipado do crédito à habitação se torna-se definitiva foi chumbada.