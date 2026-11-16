O PSD e o CDP-PP pretendem fechar o acesso aos vistos gold a quem investe na bolsa portuguesa na compra e venda de ações. Uma proposta dos dois partidos que suportam o Governo inscrita no Orçamento para 2027 deixa de fora, a partir de 1 de maio de 2027, os fundos de investimento que apliquem dinheiro em ações de empresas portuguesas em mercado, incentivando o acesso à autorização de residência aos investimento em aumentos de capital. Em causa estão 24 fundos abertos, que gerem cerca de 1,9 mil milhões de euros e têm perto de mil milhões aplicados em cotadas nacionais.

A alteração consta de uma proposta de aditamento dos grupos parlamentares do PSD e do CDS-PP ao Orçamento do Estado para 2027, entregue a 6 de novembro e substituída uma semana depois…