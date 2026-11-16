Exclusivo Rei brasileiro do alumínio ‘liga’ fábrica de 55 milhões em Santo Tirsopremium
Depois de Brasil, EUA e Canadá, Alubar entra em Portugal com unidade de produção de fios e cordoalhas de aço galvanizado. Apoio financeiro do Estado a projeto com 50 empregos ascende a 16 milhões.
O maior fabricante de cabos elétricos de alumínio da América Latina e maior produtora de vergalhões de alumínio do continente americano vai construir uma unidade de produção de fios e cordoalhas de aço galvanizado em Santo Tirso, no distrito do Porto.
Segundo a informação confirmada ao ECO pelo Ministério da Economia e da Coesão Territorial, o investimento total a realizar pelo grupo Alubar “ronda os 55 milhões de euros, prevendo-se, em cruzeiro, alcançar…
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