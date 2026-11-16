Robert Pattinson é o novo James Bond
O filme vai ser realizado por Denis Villeneuve, que assina a saga Duna. Robert Pattinson também entra na Parte 3, que estreia em dezembro.
A Amazon MGM Studios escolheu Robert Pattinson, o ator que se tornou conhecido do grande público com a saga Crepúsculo, para ser o próximo James Bond.
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O filme vai ser realizado por Denis Villeneuve, que assina a saga Duna. Robert Pattinson também entra na Parte 3, que estreia em dezembro. O ator teve um 2026 cheio de estreias, como O Drama, A Odisseia e Primetime. Junta agora o 007 a outra grande saga. Robert Pattinsoné o protagonista de The Batman e está a terminar a rodagem da sequela, The Batman Part II, que deve ficar concluída antes do fim do ano.
“James Bond é uma das personagens mais lendárias da história do cinema, e que me seja confiado o 007 é a honra de uma vida”, afirmou o ator, citado pelo Deadline. “Não podia estar mais entusiasmado com esta parceria e com o trabalho que temos pela frente com esta equipa fantástica”, acrescentou.
De acordo com o site especializado, a decisão foi tomada depois de uma última ronda de testes de câmara, no final de outubro. A procura começou na primavera e terminou com um grupo de finalistas que não passaria de cinco atores. Além de Robert Pattinson, terão feito testes Callum Turner, Jack Lowden, Nicholas Hoult e Josh O’Connor.
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