A SAD do FC Porto levantou 70 milhões de euros junto de 4.362 investidores no âmbito do maior empréstimo obrigacionista alguma vez realizado por uma SAD em Portugal, segundo anunciou esta segunda-feira a Euronext. A procura atingiu os 90,7 milhões de euros, superando a oferta em 1,3 vezes.

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Os dados da operadora da bolsa de Lisboa mostram que a oferta de subscrição permitiu à SAD liderada por André Villas-Boas arrecadar 38,96 milhões de euros em ‘dinheiro fresco’.

Já a oferta de troca atingiu os 31,04 milhões de euros. O que significa que o anterior empréstimo permanece com o saldo vivo de 23,96 milhões, valor que os dragões terão de saldar quando as obrigações atingirem o vencimento em dezembro.

Praticamente 53% das ordens de subscrição e de troca foram dadas com montantes de investimento abaixo dos 5.000 euros, fasquia abaixo da qual as comissões retiram a relativa atratividade da remuneração oferecida pela SAD portista.

As novas obrigações têm maturidade de quatro anos, vencendo em dezembro de 2030, e apresentam uma taxa de juro anual bruta de 5,25%, remuneração que pode subir consoante o desempenho dos dragões dentro de campo. Designadamente, se forem campeões e/ou qualificarem-se para a Liga dos Campeões, também os investidores serão premiados com um extra de 0,15 pontos percentuais por cada “evento de majoração desportiva”.

A operação visou sobretudo reembolsar o empréstimo obrigacionista no valor de 55 milhões de euros contraído em 2023 e que está prestes a vencer.

(notícia atualizada às 17h09)