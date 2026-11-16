A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML) lançou uma nova linha de apoio no valor de 500 mil euros para apoiar projetos com impacto social em várias áreas. As candidaturas ao Programa Apoiar Mais já estão abertas e destinam-se a entidades da Economia Social, organizações não governamentais e outras pessoas coletivas de direito privado sem fins lucrativos ou legalmente equiparadas.

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O Programa Apoiar Mais é uma linha de apoios financeiros da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa destinada a apoiar projetos com impacto social, “através de um processo estruturado de candidatura, avaliação, decisão e contratualização, assente em critérios de transparência, rigor e foco nos resultados”.

O programa arrancou com uma fase piloto de apenas 60 mil euros, que selecionou seis projetos vencedores com elevado potencial de inovação e sustentabilidade, e arranca esta segunda-feira para as entidades que se queiram candidatar.

Os apoios podem ser por entidade (atividade corrente da entidade), variando entre 20.000 e 50.000 euros, ou a um projeto (iniciativa específica), com um apoio entre 10.000 e 20.000 euros, sendo que as candidaturas podem ser feitas através do site da SCML até ao dia 22 de dezembro. A execução tem a duração máxima de 12 meses.

Os projetos que dão acesso a apoio podem ser na área de prevenção e saúde; educação, capacitação e inclusão; envelhecimento; e infância e juventude.

O programa “insere-se numa lógica de filantropia estratégica, privilegiando critérios como o alinhamento com prioridades sociais, a proximidade às organizações que atuam no terreno, bem como o rigor, a equidade e a transparência no processo de decisão”, explica a Santa Casa.