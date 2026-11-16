O Atlantic Spaceport Consortium (ASC) e a sul coreana Innospace submeteram à Anacom para lançar o veículo HANBIT-Nano a partir de Santa Maria, nos Açores, com o objetivo de realizar um lançamento no segundo trimestre de 2027.

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“Este é um passo necessário e crucial rumo à primeira missão orbital a partir de Santa Maria, e é o resultado do trabalho árduo que as equipas do ASC e da Innospace têm vindo a desenvolver. O ASC mantém-se fiel à sua visão e acredita que a transparência é fundamental nestes processos, à medida que alargamos a operação no Centro de Lançamento de Malbusca”, afirma Bruno Carvalho.

“Todos os envolvidos estão num processo de aprendizagem; sabemos que será um desafio para a autoridade espacial nacional, pois estamos a elevar o patamar, a ganhar altitude, a romper o tecto! Estamos prontos e aguardamos com expectativa as interações que se avizinham”, refere o diretor do Atlantic Spaceport Consortium, citado em comunicado.

No início do ano as duas empresas assinaram um acordo plurianual para a utilização do local de lançamento em Santa Maria, concedendo à companhia sul coreana acesso prioritário e a longo prazo ao Centro de Lançamento de Malbusca, para o lançamento dos veículos lançadores HANBIT.

“O HANBIT-Nano é um veículo lançador espacial de dois estágios, capaz de transportar uma carga útil de 90 kg para uma órbita heliossíncrona (SSO) a 500 km de altitude. O primeiro estágio do HANBIT-Nano é impulsionado por um motor de foguete híbrido com 25 toneladas de impulso, enquanto o segundo estágio utiliza um motor de foguete a metano líquido com 3 toneladas de impulso”, é descrito em comunicado.

O pedido de licenciamento é para a primeira missão e o primeiro lançamento uma missão orbital da Innospace na Europa, estando previsto o primeiro voo no primeiro trimestre de 2027. Inicialmente, o mesmo chegou a estar previsto para o final de 2026.

“A submissão deste pedido de licença é um passo importante para a nossa primeira missão a partir da Europa”, afirmou Soojong Kim. “Continuaremos a trabalhar de forma próxima e transparente com as autoridades portuguesas e com o ASC ao longo de todo o processo de análise, tendo a segurança como a nossa prioridade máxima”, refere o fundador e CEO da Innospace, citado em comunicado.