⚡ ECO Fast A Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF) propõe novas estratégias para aumentar a poupança dos portugueses para a reforma, destacando a necessidade de simplificação dos Planos Poupança Reforma (PPR).

Embora 82% a 85% dos inquiridos reconheçam os PPR, 55% não poupa para a reforma e muitos desconhecem qual plano escolher, evidenciando a falta de informação.

As novas medidas da ASF visam melhorar a educação financeira e a adesão a fundos de pensões, promovendo um sistema que favoreça a inércia dos trabalhadores e a transferência de poupança entre empregadores.

Os portugueses conhecem os PPR, mas a maioria não sabe que tipo de plano escolher, e 55% não poupa para a reforma. O retrato saiu do observatório da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF), que agora quer passar do diagnóstico às soluções.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

Gabriel Bernardino, presidente da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF), levou esta segunda-feira ao IV Fórum da Gestão de Ativos e dos Fundos de Pensões, organizado pela APFIPP em Lisboa, as três frentes em que o supervisor está a trabalhar para reforçar a poupança para a reforma: um sistema de acompanhamento de pensões, fundos de pensões de adesão automática e aquilo a que chamou “os PPR do século XXI”.

Perante uma plateia com vários gestores de fundos, assumiu o compromisso de “ter uma boa proposta para o Governo no final do primeiro trimestre do próximo ano”.

Nos Planos Poupança Reforma (PPR), Gabriel Bernardino reconheceu que houve nos últimos anos “algum desvio claro daquilo que era a lógica inicial” destes produtos, mas prefere olhar para a frente, a partir de um dado do observatório da ASF. “As pessoas reconhecem a marca PPR e isso é muito importante”, disse, estimando que entre 82% e 85% dos inquiridos saibam o que é um PPR.

[Na comunicação do risco dos PPR] continuamos […] a fazer comunicação baseada no risco de perda de capital, no risco a curto prazo, na volatilidade; e depois admiramo-nos que as pessoas escolham, quase todas, produtos com segurança e com garantia de capital. Gabriel Bernardino Presidente da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF)

O problema está no passo seguinte, porque a maioria “não faz ideia” do tipo de PPR que deve comprar. Por isso, o regulador defende uma arquitetura com poucas categorias, que deixem claro se o objetivo do produto é a proteção, o crescimento ou o equilíbrio entre os dois.

A ASF defende também estratégias ajustadas ao horizonte temporal do aforrador e uma revisão da forma como os PPR são vendidos. O presidente da ASF salienta que na comunicação do risco “continuamos […] a fazer comunicação baseada no risco de perda de capital, no risco a curto prazo, na volatilidade; e depois admiramo-nos que as pessoas escolham, quase todas, produtos com segurança e com garantia de capital.”

A ASF está a preparar um indicador de risco focado nos resultados de longo prazo, que mostre também o risco de o investimento não bater a inflação até à reforma. Para um aforrador de 20, 30 ou 40 anos, esse risco “é muito mais relevante do que o risco de perda de capital a curto prazo”. Quem preferir garantias continua a poder escolhê-las, mas “convém […] perceber o que é que está a decidir”.

Nos fundos de pensões de adesão automática, a ideia é pôr a inércia do lado dos trabalhadores. “As melhores práticas não é rocket science“, disse Gabriel Bernardino, defendendo que se deve “utilizar a inércia a nosso favor, quando hoje em dia a inércia está a funcionar contra nós”.

O presidente da ASF deu o exemplo do Reino Unido, onde só entre 8% e 10% dos inscritos acabam por sair, notando que o supervisor que lidera quer estratégias de ciclo de vida (life cycle) por defeito, porque “deixar todas as opções de investimento à escolha de cada um dos indivíduos, já vimos que não é a melhor das soluções”.

Gabriel Bernardino pediu um consenso alargado e o envolvimento dos parceiros sociais, e separou o tema do auto-enrollment do debate do autosobre a Segurança Social. “Não vamos paralisar aquilo que temos de fazer na área de reforçar os sistemas complementares por causa dessa discussão.”

Gabriel Bernardino questionou também se é “proteger os cidadãos” levá-los para opções de segurança máxima quando já se sabe que “as pessoas não vão conseguir bater a inflação em termos de rendibilidade no longo prazo”.

A ASF propõe ainda permitir a transferência da poupança para o fundo do novo empregador quando se muda de emprego, notando que “se nós queremos ter resultados bons, temos que ter escala”.

Além disso, quer também subter os fundos a um teste antes de arrancar, para garantir uma probabilidade elevada de rendibilidade real positiva à data da reforma, e a partilha do onboarding e da gestão administrativa para cortar custos. “O valor acrescentado que cada gestor tem é o quê? É a forma como gere os investimentos, é a forma como se relaciona com os participantes”, argumentou.

Gabriel Bernardino pediu um consenso alargado e o envolvimento dos parceiros sociais, e separou o tema do auto-enrollment do debate do autosobre a Segurança Social: “Isto não tem a ver com alterar o primeiro pilar.” E acrescentou: “Não vamos paralisar aquilo que temos de fazer na área de reforçar os sistemas complementares por causa dessa discussão.”

A terceira medida é uma plataforma única que reúna as pensões dos três pilares e permita “conhecer, perceber e preparar” a reforma, com projeções personalizadas e simulações.

Gabriel Bernardino defende que se fale em euros e não em percentagens. Explicou que uma taxa de substituição de 70% pouco diz à maioria das pessoas e que a conversa muda quando a pergunta é outra: “São 1000 euros? São 1500? São 800? É o quê? Aí já começamos a educar.”

O presidente da ASF apontou modelos já em funcionamento noutros países, como a Suécia, e considerou que a medida “não devia dividir ninguém na sociedade portuguesa”, acrescentando que “isto, sobretudo, não é para mim. É sobretudo para aqueles que são mais jovens e que ainda vão muito a tempo de conseguir construir uma pensão de reforma.”