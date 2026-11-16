O Presidente norte-americano apoiou esta segunda-feira o regresso de Jensen Huang à direção da Nvidia, como várias vozes do setor tecnológico que o defendem, após o ex-presidente executivo ter sido obrigado a demitir-se.

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“Não me importaria”, afirmou Donald Trump aos jornalistas na pista de aterragem, antes de embarcar no Air Force One a caminho da Ásia.

O ex-presidente-executivo da Nvidia demitiu-se na quinta-feira, após o caso extraconjugal que manteve com uma mulher chinesa suspeita de espionagem ter levantado preocupações em matéria de segurança nacional.

Os serviços de informações norte-americanos suspeitam que Alice Huang, antiga diretora da Megaspeed, é uma espiã chinesa e teve uma relação com Jensen Huang para obter segredos da empresa líder na conceção de semicondutores avançados para a IA.

A coberto da compra de material informático para centros de dados no sudeste asiático, a Megaspeed teria assim ajudado Pequim a contornar as restrições às exportações dos EUA ao envio de semicondutores avançados para a China, alegando motivos de segurança nacional.

“Muitas pessoas sugerem ao Jensen que regresse. Acham que ele devia voltar. Claro que não é uma má ideia“, acrescentou Trump.

Uma campanha pública para reintegrar o ex-CEO da Nvidia ganhou força durante o fim de semana, com várias personalidades de Sillicon Valley como Elon Musk, diretor executivo da Tesla e da SpaceX, e Tim Sweeney, CEO da Epic Games, a juntarem-se aos executivos que apoiaram uma carta pública exigindo que o conselho de administração “trouxesse o Jensen de volta”.

Brad Gerstner, fundador da Altimeter Capital, e Gavin Baker, diretor da Atreides Management, ambos acionistas da Nvidia, publicaram na sexta-feira a carta aberta na qual pediam ao conselho de administração da empresa que considerasse “todas as opções, incluindo o possível regresso de Jensen Huang”. Dos mais de 160.000 signatários da carta, cerca de 7.500 são funcionários da Nvidia, o que corresponde a 18% do quadro de pessoal do grupo.

No que diz respeito à investigação sobre Alice Huang, amante de Jensen Huang, relativamente às suas ligações aos serviços secretos chineses, Trump salientou que ainda não há nada conclusivo. “Bem, não tenho conhecimento de que ela seja uma espiã chinesa. Já o disse (…) Iremos apurar isso”, afirmou o líder republicano. “Dizem que qualquer mulher bonita que chega ao país vinda da China é uma espiã. Não faço a mínima ideia se ela era espiã ou não. A sério, não sei. Não tenho essa informação”, acrescentou Trump.

Ao mesmo tempo, Donald Trump referiu que o antigo presidente executivo da Nvidia tem “duas frentes abertas”. Por um lado, uma situação familiar “complicada” e, por outro, a venda de ‘chips’.

Ainda assim, explicou que os Estados Unidos lhe proibiram de vender à China os ‘chips’ de última geração. “O Jensen queria vender à China e a única coisa que conseguiu vender foram ‘chips’ que estavam, de certa forma, obsoletos”, defendeu Trump.

Trump referiu que prefere “não insultar” a China, tendo em vista a sua iminente chegada ao país no âmbito de uma viagem institucional pela Ásia que incluirá uma reunião trilateral com os homólogos chinês, Xi Jinping, e russo, Vladimir Putin.