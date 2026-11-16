Trump considera que Putin está a recuar na sua posição
O Presidente dos Estados Unidos defendeu que Putin tem capacidade para intensificar as operações militares.
O Presidente norte-americano, Donald Trump, afirmou esta segunda-feira que o homólogo russo, Vladimir Putin, está a recuar na guerra na Ucrânia e manifestou a convicção de que Moscovo pretende colocar um fim ao conflito.
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“Creio que está a ceder um pouco. Creio que poderia ser mais firme. Francamente, penso que poderia ser muito mais contundente. Acho que está a recuar”, comentou Trump aos jornalistas, antes de iniciar uma deslocação à Ásia.
O Presidente dos Estados Unidos defendeu que Putin tem capacidade para intensificar as operações militares, mas estará a demonstrar alguma disponibilidade para procurar uma solução negociada.
“Creio que ele gostaria que isto chegue ao fim”, acrescentou Trump, referindo-se à guerra iniciada pela invasão russa da Ucrânia, em fevereiro de 2022.
Trump confirmou que o conflito ucraniano será um dos temas centrais da cimeira trilateral prevista para quinta-feira, na cidade chinesa de Shenzhen, com a participação de Putin e do Presidente chinês, Xi Jinping.
O encontro decorrerá à margem da cimeira da Cooperação Económica Ásia-Pacífico (APEC), que reúne dirigentes de várias economias da região.
“A Ucrânia está a perder. A Rússia está a perder”, afirmou Trump, insistindo que ambos os países estão a sofrer elevados custos humanos e que devem alcançar um acordo, apesar das divergências que persistem.
O Presidente norte-americano tem defendido a necessidade de uma solução negociada para a guerra, procurando aproximar as posições de Moscovo e Kiev.
Questionado sobre as alegadas restrições ao funcionamento dos serviços de internet por satélite Starlink na Ucrânia, Trump afirmou desconhecer a situação.
Há algumas semanas, o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, voltou a denunciar limitações na velocidade dos serviços Starlink e Starshield, considerados essenciais para as comunicações e operações militares das forças ucranianas.
Segundo Zelensky, as restrições foram impostas por Elon Musk, responsável pelas empresas que disponibilizam estes serviços, devido à utilização militar da tecnologia.
Os problemas de conectividade surgem num contexto de divergências entre Washington e Kiev sobre os ataques ucranianos contra refinarias russas.
Os Estados Unidos têm pressionado a Ucrânia para suspender essas operações, na sequência de um entendimento com Moscovo destinado a flexibilizar as sanções relacionadas com o gasóleo russo.
Zelensky tem recusado interromper os ataques, argumentando que não existe reciprocidade por parte do Kremlin.
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