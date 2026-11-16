O Conselho da União Europeia (UE) alargou esta segunda-feira a lista de sanções a mais 12 pessoas e 101 entidades, em resposta aos recentes ataques russos contra infraestruturas civis na Ucrânia.

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“Em resposta aos ataques indiscriminados da Rússia contra a Ucrânia, em particular contra infraestruturas civis, o Conselho impôs hoje medidas restritivas adicionais a 12 pessoas singulares e 101 entidades pelo seu papel nos setores económicos que constituem uma fonte substancial de receitas para a guerra de agressão da Rússia e apoiam a sua ‘frota fantasma'”, lê-se num comunicado.

As inclusões na lista desta segunda-feira abrangem quase 50 bancos e instituições financeiras russas, medida que visa cortar o financiamento do esforço de guerra da Rússia.

Além disso, o Conselho está a atuar firmemente contra o comércio eletrónico russo, uma vez que o pacote hoje adotado inclui o acionista único da gigante russa do retalho Wildberries e uma pessoa que detém a participação maioritária noutra grande empresa russa de comércio eletrónico, a Ozon.

O Conselho inclui ainda na lista outras entidades e empresários do setor petrolífero e energético russo, que gerem refinarias russas e o terminal petrolífero de São Petersburgo e exercem atividade no segmento da exploração e produção.

Os ministros dos Negócios Estrangeiros da UE visaram ainda a ‘frota fantasma’ da Rússia, incluindo na lista várias empresas dos Emirados Árabes Unidos, da China, das Seicheles e de Omã que são compradoras de produtos petrolíferos brutos de origem russa, bem como determinados empresários que detêm ou gerem navios sujeitos a medidas restritivas da UE e que transportam ilegalmente petróleo russo, desenvolvendo simultaneamente atividades de transporte marítimo de alto risco.

As inclusões na lista de hoje foram adotadas no âmbito do quadro de medidas restritivas da UE que visa ações que comprometem ou ameaçam a integridade territorial, a soberania e a independência da Ucrânia.

Os visados designados ao abrigo deste regime de sanções estão sujeitos ao congelamento de bens, sendo proibido colocar direta ou indiretamente fundos ou recursos económicos à sua disposição ou em seu benefício. Além disso, aplica-se uma proibição de viajar para a UE às pessoas que são alvos de sanções.