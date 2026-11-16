A Comissão Europeia disponibiliza mais 1,71 mil milhões de euros à Ucrânia para drones, munições e sistemas de defesa antiaérea, ao abrigo o empréstimo de 90 mil milhões de euros. O país vai receber igualmente oito mil milhões de euros, através do Mecanismo para a Ucrânia, para assegurar o funcionamento da sua administração pública.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

Um total 1,71 mil milhões de euros para a aquisição de drones, munições e sistemas de defesa antiaérea, incluindo radares de alerta precoce e mísseis, “para responder às necessidades militares urgentes da Ucrânia na sua defesa contra a guerra de agressão da Rússia” foi agora disponibilizado. É o oitavo desembolso ao abrigo da componente de defesa do Empréstimo de Apoio à Ucrânia.

“Cerca de 40% do valor total disponibilizado será destinado a contratos com fabricantes estabelecidos na União Europeia”, refere a Comissão Europeia.

Até ao final de 2026, a Ucrânia ainda dispõe de 23,6 mil milhões de euros de apoio financeiro da UE, dos quais 19,2 mil milhões de euros ao abrigo do Empréstimo de Apoio à Ucrânia — dos quais 10,2 mil milhões se destinam a reforçar a capacidade da indústria de defesa ucraniana — e nove mil milhões a apoio orçamental.

“Desde o início da guerra de agressão da Rússia contra a Ucrânia, a UE e os seus Estados-membros disponibilizaram um total de 237,6 mil milhões de euros em apoio ao país, incluindo 3,8 mil milhões de euros provenientes dos rendimentos gerados pelos ativos russos imobilizados”, contabiliza a Comissão Europeia.