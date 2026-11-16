A União Europeia (UE) disponibilizou hoje mais oito mil milhões de euros em apoio à Ucrânia para reforçar a “estabilidade macrofinanceira” do país e assegurar o funcionamento da sua administração pública.

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Em comunicado, o Conselho da UE salienta que se trata “da maior tranche de financiamento alguma vez disponibilizada de uma só vez” ao abrigo do Mecanismo para a Ucrânia.

Das verbas hoje anunciadas, cerca de cinco mil milhões de euros chegarão através do empréstimo da UE de 90 mil milhões destinado à Ucrânia em 2026 e 2027.

O objetivo destes oito mil milhões de euros, segundo o Conselho da UE, é “reforçar a estabilidade macrofinanceira da Ucrânia, a sua recuperação e modernização”, “assegurar o funcionamento da sua administração pública” e “apoiar os seus esforços de reformas”.

A UE frisa que só decidiu disponibilizar estes fundos após ter verificado que a Ucrânia cumpriu “mais de 20 medidas” acordadas com o bloco comunitário, entre as quais “diversas reformas em domínios fundamentais”, designadamente a nível do sistema judicial, da luta contra a corrupção e branqueamento de capitais ou da proteção do ambiente.

O Mecanismo para a Ucrânia foi criado em março de 2024 e é dotado de mais de 50 mil milhões de euros em subvenções e empréstimos que visam apoiar a “reconstrução, a recuperação e a modernização da Ucrânia até 2027”.

Os fundos só são disponibilizados consoante o cumprimento, pelo Governo de Kiev, de um conjunto de metas acordadas com Bruxelas no âmbito do chamado Plano para a Ucrânia, um “roteiro para a recuperação e adesão à UE” do país. Com os oito mil milhões de euros hoje anunciados, a UE já desembolsou mais de 40 mil milhões de euros ao abrigo deste mecanismo.

Esta decisão foi tomada no dia em que os ministros dos Negócios Estrangeiros da UE se encontram reunidos em Bruxelas para discutir o reforço do apoio financeiro e militar à Ucrânia antes do inverno.