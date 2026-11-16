UE sanciona a mulher mais rica da Rússia
Bruxelas incluiu Tatyana Kim na lista de sanções. A UE sustenta que a Wildberries, fundada pela empresária, facilita o fornecimento de bens às forças armadas russas.
A União Europeia sancionou Tatyana Kim, a mulher mais rica da Rússia e fundadora da Wildberries, por considerar que a maior retalhista online do país facilita a venda de bens militares e de dupla utilização às forças armadas russas, noticia o Financial Times (acesso pago, em inglês).
Escolha o ECO como fonte preferida no Google
Kim fundou a Wildberries em 2004 como retalhista de vestuário feminino e detém hoje 65% da RWB, o grupo que resultou da fusão com a empresa de publicidade Russ Outdoor. A RWB afirmou que as sanções não afetarão a sua atividade, alegando que não tem ativos nem operações na União Europeia. A fortuna de Kim estava estimada em cerca de cinco mil milhões de dólares em agosto, segundo o jornal britânico.
O novo pacote de sanções abrange 12 pessoas e cerca de uma centena de entidades, entre as quais refinarias e bancos russos. A UE aprovou também medidas contra a frota sombra russa, num esforço para limitar as receitas que financiam a guerra na Ucrânia.
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
UE sanciona a mulher mais rica da Rússia
{{ noCommentsLabel }}