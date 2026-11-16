A Valadas Coriel & Associados (VCA) assinalou, na passada sexta-feira, 13 de novembro, 25 anos de atividade. Fundada em Lisboa, em 2001, por João Valadas Coriel e António Cayolla, a sociedade foi a 51.ª a inscrever-se na Ordem dos Advogados e construiu “o seu percurso com uma aposta na internacionalização e numa assessoria jurídica próxima da realidade empresarial e pessoal de cada cliente”, seegundo comunicado do escritório. .

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Segundo comunicado da VCA, 60% dos clientes são provenientes de fora de Portugal. Uma orientação que, segundo a sociedade, começou numa altura em que “o mercado jurídico português estava ainda muito voltado para o contexto nacional, através da criação de relações de confiança com advogados de outros países e da participação em associações e redes jurídicas internacionais”.

Ao longo de um quarto de século, a sociedade desenvolveu uma prática dirigida a particulares com elevado património, famílias, family offices e empresas, procurando mobilizar equipas de diferentes áreas do Direito em função das necessidades de cada cliente.

A VCA sintetiza esta filosofia na assinatura «Para lá do briefing. Porque uma questão jurídica raramente é apenas uma questão legal», procurando sublinhar a importância de compreender o contexto e os objetivos de quem procura aconselhamento jurídico, para além da resolução técnica de um problema.

“Em 2001, era preciso aprender tudo e estar disponível para tudo. Fomos construindo a nossa prática questão a questão, sempre a ouvir e a aprender. Saímos da zona de conforto, procurámos novos mercados e criámos relações de confiança fora de Portugal. É essa mesma curiosidade que nos continua a fazer avançar”, afirma João Valadas Coriel, managing partner da sociedade.

O responsável considera que a advocacia sofreu mudanças profundas ao longo dos últimos 25 anos, mas defende que a compreensão das necessidades concretas dos clientes continua a ser central no exercício da profissão. “Mais do que documentos tecnicamente impecáveis, os clientes precisam de quem compreenda o que está realmente em causa para eles. É esse o compromisso que queremos manter”, acrescenta.