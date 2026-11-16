Yearbook 2026: O livro do ano em que os seguros foram postos à prova
Já está disponível o Yearbook Seguros 2026, editado por ECO/ECOseguros, o livro anual do setor segurador em 2026 e onde se adiantam as tendências para 2027. Saiba como pode aceder.
O Yearbook Seguros 2026, 6ª edição do livro anual publicado por ECO/ECOseguros, acaba de ficar disponível na Loja ECO.
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O livro, que é uma ferramenta de trabalho a utilizar ao longo do ano, apresenta as realidades e as principais tendências do setor segurador em Portugal, inclui opinião dos protagonistas de diversas origens e atividades, e artigos a ilustrar um ano de riscos e proteção por seguros.
Ao longo de 210 páginas poderá ver:
- QUEM FAZ O QUÊ NOS SEGUROS, funções, influências e interdependências no setor em Portugal;
- 35 PESSOAS & 35 EMPRESAS A SEGUIR, em Portugal em 2027;
- VISÃO DOS PROTAGONISTAS, artigos dos dirigentes das entidades com influência decisiva em Portugal: Gabriel Bernardino (ASF), Petra Hielkema (EIOPA), José Galamba de Oliveira (APS) e Nuno Martins (APROSE);
- REFLEXÃO DE EXECUTIVOS: Artigos de opinião de Pedro Carvalho (Generali Tranquilidade); Marta Graça Ferreira (Real Vida); Miguel Machado (Sabseg); Pedro Mata (Caravela); Pedro Rego (F.Rego); João Pascoal (RNA); Gonçalo Baptista (Innovarisk); Tiago Lourenço (Asisa); Francisco Leitão (Amplitude); Paula Casa Nova (Redion/Europ Assistance);
- ATUALIDADES, são artigos dos temas que preocupam atualmente o setor: novidades da IA, como reagir a tempestades que se tornam habituais, qual será o novo ataque quando passam 25 anos sobre o 11 de setembro, o setor em todo o mundo com o Atlas dos seguros, e o futuro dos seguros de crédito, o ramo mais promissor na estratégia do país;
- RANKINGS & ANÁLISES: As maiores seguradoras, corretoras e agentes em Portugal e no Mundo.
O Yearbook Seguros 2026 é um documento indispensável para quem está interessado nos seguros, seja parte de uma seguradora, corretora, jurista ou prestador de serviços ao setor.
E também coloca a abrangência da indústria seguradora no seu local fundamental para o desenvolvimento da economia portuguesa, interessando a profissionais de múltiplos setores que usufruem dos serviços e da proteção financeira oferecida pelo ecossistema segurador.
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