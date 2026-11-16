O Yearbook Seguros 2026, 6ª edição do livro anual publicado por ECO/ECOseguros, acaba de ficar disponível na Loja ECO.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

O livro, que é uma ferramenta de trabalho a utilizar ao longo do ano, apresenta as realidades e as principais tendências do setor segurador em Portugal, inclui opinião dos protagonistas de diversas origens e atividades, e artigos a ilustrar um ano de riscos e proteção por seguros.

Ao longo de 210 páginas poderá ver:

QUEM FAZ O QUÊ NOS SEGUROS, funções, influências e interdependências no setor em Portugal;

35 PESSOAS & 35 EMPRESAS A SEGUIR, em Portugal em 2027;

VISÃO DOS PROTAGONISTAS, artigos dos dirigentes das entidades com influência decisiva em Portugal: Gabriel Bernardino (ASF), Petra Hielkema (EIOPA), José Galamba de Oliveira (APS) e Nuno Martins (APROSE);

REFLEXÃO DE EXECUTIVOS: Artigos de opinião de Pedro Carvalho (Generali Tranquilidade); Marta Graça Ferreira (Real Vida); Miguel Machado (Sabseg); Pedro Mata (Caravela); Pedro Rego (F.Rego); João Pascoal (RNA); Gonçalo Baptista (Innovarisk); Tiago Lourenço (Asisa); Francisco Leitão (Amplitude); Paula Casa Nova (Redion/Europ Assistance);

ATUALIDADES, são artigos dos temas que preocupam atualmente o setor: novidades da IA, como reagir a tempestades que se tornam habituais, qual será o novo ataque quando passam 25 anos sobre o 11 de setembro, o setor em todo o mundo com o Atlas dos seguros, e o futuro dos seguros de crédito, o ramo mais promissor na estratégia do país;

RANKINGS & ANÁLISES: As maiores seguradoras, corretoras e agentes em Portugal e no Mundo.

O Yearbook Seguros 2026 é um documento indispensável para quem está interessado nos seguros, seja parte de uma seguradora, corretora, jurista ou prestador de serviços ao setor.

E também coloca a abrangência da indústria seguradora no seu local fundamental para o desenvolvimento da economia portuguesa, interessando a profissionais de múltiplos setores que usufruem dos serviços e da proteção financeira oferecida pelo ecossistema segurador.

Compre já! Na loja ECO .