Destruído há mais de duas décadas, o Cais da Ferradosa, em São João da Pesqueira, vai ser reconstruído, num investimento de 6,5 milhões de euros, que inclui ainda a estabilização dos taludes adjacentes da margem do Douro. Esta é uma obra há muito reivindicada pelo município, que a considera essencial para a navegação fluvial, e para a dinamização económica e turística duriense.

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“O que vai ser feito é a construção de um cais com a capacidade de dois navios hotel; vai ter também a estabilização dos taludes envolventes à zona do cais, a construção de infraestruturas — abastecimento de água, energia e combustíveis ao navio”, detalhou esta terça-feira João Pedro Neves, presidente da Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo (APDL), durante a apresentação do projeto.

Para o presidente da Câmara de São João da Pesqueira, Manuel Cordeiro, a futura infraestrutura, que estará pronta dentro de dois anos, representa uma oportunidade para aproximar o concelho do rio e reforçar a sua ligação à atividade turística do Douro.

“Até ao momento só se podia chegar pela estrada e de comboio, e com esta obra o rio deixa de estar fechado para termos mais esta porta aberta no concelho”, referiu o autarca social-democrata durante a apresentação do projeto há muito reivindicado pela população.

Até ao momento só se podia chegar pela estrada e de comboio, e com esta obra o rio deixa de estar fechado para termos mais esta porta aberta no concelho. Manuel Cordeiro Presidente da Câmara Municipal de São João da Pesqueira

Manuel Cordeiro acredita que o futuro cais deverá também contribuir para a criação de melhores condições para a atividade turística e económica no Douro.

A APDL enquadra este investimento de 6,5 milhões de euros na estratégia de modernização das infraestruturas da Via Navegável do Douro. “A APDL tem a responsabilidade de assegurar que estas infraestruturas acompanham as necessidades atuais e futuras da navegação e da atividade fluvial“, afirmou João Pedro Neves, destacando também o contributo do projeto para “a valorização económica e turística dos territórios ribeirinhos“.

O concurso público foi publicado em Diário da República a 29 de outubro deste ano. A intervenção resulta de uma parceria entre a APDL e a Câmara Municipal de São João da Pesqueira.