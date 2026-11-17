O recém-nomeado presidente do Conselho de Administração da Nvidia, Harvey Jones, garantiu esta terça-feira aos investidores não existir qualquer intenção de readmitir Jensen Huang como CEO da empresa de chips, depois de o líder demissionário se ter mostrado disponível para voltar ao cargo. A declaração surge dias depois de o fundador da Nvidia, que detém cerca de 3,58% das ações da empresa, ter apresentado a demissão de forma inesperada, após a divulgação de alegados casos extraconjugais, incluindo com uma mulher suspeita de espionagem para a China.

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A garantia foi reafirmada no início da apresentação de resultados trimestrais, que decorreu esta terça-feira: “O conselho de administração não tenciona readmitir Jensen [Huang] como CEO”, afirmou Jones, sinalizando que o fundador apresentou “voluntariamente” a demissão, e sinalizando antecipadamente aos analistas que não seriam dadas respostas a eventuais perguntas sobre as circunstâncias da saída de Huang durante a apresentação de resultados.

Minutos antes, a empresa revelou que os lucros, as receitas totais e as receitas com centros de dados mais do que duplicaram no terceiro trimestre fiscal de 2027. No mesmo dia, Jensen Huang fez a primeira declaração pública após abandonar o cargo, dizendo-se preparado para regressar ao cargo: “Se o Conselho de Administração decidir que o meu regresso é do melhor interesse dos nossos investidores, funcionários, empresa e EUA, ficarei honrado em responder a esses pedidos e regressar como CEO.”

Os rumores sobre o possível regresso de Huang têm circulado ativamente na última semana. Formou-se, inclusivamente, um movimento de apoio ao fundador da Nvidia — Stand with Jensen — que tem entre os apoiantes o CEO da SpaceX e da Tesla, Elon Musk, o homem mais rico do mundo.

Esta terça-feira, Jones explicou aos analistas que a administração da Nvidia está à procura de um novo CEO para esta tecnológica que é uma pedra angular na corrida à inteligência artificial (IA). A imprensa internacional avançou que foi contratada a empresa Heidrick & Struggles para encontrar o sucessor de Huang. Na semana passada, foi também noticiado pelo Financial Times que a administração sondou para o cargo o CEO da empresa de chips Arm, Rene Haas, para ocupar a posição, embora nenhuma confirmação oficial tenha sido dada.

Apesar da recusa em responder a questões sobre a saída de Huang, Collette Kress, CFO da Nvidia, a desempenhar a função de CEO de forma interina, foi questionada sobre o impacto desta situação nos trabalhadores e na retenção de talento. “Como em qualquer comunidade, há diversas opiniões”, admitiu. “Iremos apoiar os nossos colaboradores e garantir que estão seguros e que o trabalho pode ser feito neste ambiente”, indicou a responsável, destancando a liderança forte da empresa.

Jones disse ainda que a empresa pretende dar posse a um novo CEO “tão rápido quanto possível”. Ainda assim, asseverou: “Não vamos acelerar o processo até encontrarmos a pessoa certa.”

Huang apresentou a demissão depois de confirmar um caso extraconjugal com uma mulher que se suspeita ser espiã da China. A imprensa revelou depois outros casos extraconjugais do fundador da Nvidia, incluindo com uma trabalhadora da tecnológica.

(Notícia atualizada pela última vez às 22h37)