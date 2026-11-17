Administração da Nvidia recusa novamente readmitir Jensen Huang como CEO
"O conselho de administração não tenciona readmitir Jensen Huang como CEO", afirmou Harvey C. Jones, atual chairman da Nvidia, na apresentação de resultados aos investidores.
O recém-nomeado presidente do Conselho de Administração da Nvidia, Harvey Jones, garantiu esta terça-feira aos investidores não existir qualquer intenção de readmitir Jensen Huang como CEO da empresa de chips, depois de o líder demissionário se ter mostrado disponível para voltar ao cargo. A declaração surge dias depois de o fundador da Nvidia, que detém cerca de 3,58% das ações da empresa, ter apresentado a demissão de forma inesperada, após a divulgação de alegados casos extraconjugais, incluindo com uma mulher suspeita de espionagem para a China.
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A garantia foi reafirmada no início da apresentação de resultados trimestrais, que decorreu esta terça-feira: “O conselho de administração não tenciona readmitir Jensen [Huang] como CEO”, afirmou Jones, sinalizando que o fundador apresentou “voluntariamente” a demissão, e sinalizando antecipadamente aos analistas que não seriam dadas respostas a eventuais perguntas sobre as circunstâncias da saída de Huang durante a apresentação de resultados.
Minutos antes, a empresa revelou que os lucros, as receitas totais e as receitas com centros de dados mais do que duplicaram no terceiro trimestre fiscal de 2027. No mesmo dia, Jensen Huang fez a primeira declaração pública após abandonar o cargo, dizendo-se preparado para regressar ao cargo: “Se o Conselho de Administração decidir que o meu regresso é do melhor interesse dos nossos investidores, funcionários, empresa e EUA, ficarei honrado em responder a esses pedidos e regressar como CEO.”
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Os rumores sobre o possível regresso de Huang têm circulado ativamente na última semana. Formou-se, inclusivamente, um movimento de apoio ao fundador da Nvidia — Stand with Jensen — que tem entre os apoiantes o CEO da SpaceX e da Tesla, Elon Musk, o homem mais rico do mundo.
Esta terça-feira, Jones explicou aos analistas que a administração da Nvidia está à procura de um novo CEO para esta tecnológica que é uma pedra angular na corrida à inteligência artificial (IA). A imprensa internacional avançou que foi contratada a empresa Heidrick & Struggles para encontrar o sucessor de Huang. Na semana passada, foi também noticiado pelo Financial Times que a administração sondou para o cargo o CEO da empresa de chips Arm, Rene Haas, para ocupar a posição, embora nenhuma confirmação oficial tenha sido dada.
Apesar da recusa em responder a questões sobre a saída de Huang, Collette Kress, CFO da Nvidia, a desempenhar a função de CEO de forma interina, foi questionada sobre o impacto desta situação nos trabalhadores e na retenção de talento. “Como em qualquer comunidade, há diversas opiniões”, admitiu. “Iremos apoiar os nossos colaboradores e garantir que estão seguros e que o trabalho pode ser feito neste ambiente”, indicou a responsável, destancando a liderança forte da empresa.
Jones disse ainda que a empresa pretende dar posse a um novo CEO “tão rápido quanto possível”. Ainda assim, asseverou: “Não vamos acelerar o processo até encontrarmos a pessoa certa.”
Huang apresentou a demissão depois de confirmar um caso extraconjugal com uma mulher que se suspeita ser espiã da China. A imprensa revelou depois outros casos extraconjugais do fundador da Nvidia, incluindo com uma trabalhadora da tecnológica.
(Notícia atualizada pela última vez às 22h37)
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