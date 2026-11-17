O ministro das Finanças alemão, Lars Klingbeil, propôs esta terça-feira o nome do economista Markus Brunnermeier como o candidato alemão para a comissão executiva do Banco Central Europeu. O Executivo liderado pelo chancellor Friedrich Merz deverá decidir sobre a proposta esta quarta-feira, avança a Reuters.

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Brunnermeier poderá surgir como um candidato ao lugar de economista-chefe do BCE, uma das posições para a qual o banco central tem de encontrar substitutos. Especialista em política monetária, mercados financeiros e estabilidade financeira, o economista é ainda professor de Economia na Universidade de Princeton, nos Estados Unidos.

Para além disso, a Alemanha vai apoiar o espanhol Pablo Hernández de Cos na corrida à presidência do Banco Central Europeu (BCE), procurando em contrapartida assegurar a nomeação do alemão Markus Brunnermeier para economista-chefe da instituição. O entendimento aproxima o antigo governador do Banco de Espanha da sucessão de Christine Lagarde.

Os governos da União Europeia negoceiam o preenchimento de três lugares na Comissão Executiva do BCE que ficarão vagos nos próximos meses, incluindo a presidência, que Christine Lagarde deixa antecipadamente a 7 de fevereiro.

O Ministério das Finanças alemão anunciou esta terça-feira que pretende indicar Markus Brunnermeier, professor da Universidade de Princeton, para o cargo de economista-chefe do BCE. Fontes disseram à Reuters que Berlim apoiará, por sua vez, Pablo Hernández de Cos para liderar o banco central da zona euro.

Ao abdicar da presidência em favor de um candidato espanhol e concentrar-se na pasta de economista-chefe — responsável pela preparação das propostas de política monetária –, a Alemanha facilita um equilíbrio entre os países do Norte e do Sul da Europa na comissão executiva de seis membros.

Pablo Hernández de Cos, que dirigiu o Banco de Espanha entre 2018 e 2024 e foi também presidente do Comité de Basileia de Supervisão Bancária, passa assim a surgir como um dos candidatos mais fortes à sucessão de Lagarde.

O acordo em discussão deixa ainda uma terceira vaga. A francesa Isabel Schnabel abandona a Comissão Executiva no início de janeiro e, segundo a Reuters, a França deverá procurar ocupar esse lugar. Paris poderá estar interessada em preservar a pasta das operações de mercado, atualmente atribuída a Schnabel e relevante para os programas de compra de dívida do BCE, num momento em que a situação das finanças públicas francesas voltou a gerar preocupação nos mercados.

O Conselho de Ministros alemão, liderado pelo chanceler Friedrich Merz, deverá ratificar esta quarta-feira a candidatura de Brunnermeier, data-limite para os governos apresentarem nomes ao Eurogrupo, que reúne os ministros das Finanças da zona euro.

Os países do euro podem apresentar as suas propostas para duas vagas no BCE até esta quarta-feira. Em causa estão os cargos de dois membros da comissão executiva da instituição, atualmente ocupados por Isabel Schnabel, responsável pela área dos mercados financeiros, e Philip Lane, economista-chefe do BCE, com saída prevista, respetivamente, em janeiro e maio de 2027.

Além destes, será decidido o futuro presidente do BCE, cargo atualmente ocupado por Christine Lagarde, que anunciou que vai abandonar o lugar a 7 de fevereiro de 2027, antecipando a saída face ao fim previsto do mandato.

Na ‘corrida’ à presidência do BCE estão o espanhol Pablo Hernández de Cos e o neerlandês Klaas Knot.