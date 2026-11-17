Ana Mira Cordeiro é a nova of counsel da GPA
A Gouveia Pereira & Associados reforçou a equipa com a of counsel Ana Mira Cordeiro, que integra as áreas de prática de Compliance, Cibersegurança & IA e TMT.
A Gouveia Pereira & Associados (GPA) reforçou a equipa com a of counsel Ana Mira Cordeiro, que integra as áreas de prática de Compliance, Cibersegurança & IA e tecnologia, media e telecomunicações (TMT). A advogada transita da Bird & Bird.
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“Com a expertise da Ana Mira Cordeiro e a robustez técnica da MICC, estamos preparados para responder de forma 360º aos desafios complexos da transição digital, da cibersegurança e da IA“, sublinha a managing partner Sofia Gouveia Pereira.
Ana Mira Cordeiro conta com mais de 20 anos de experiência nas áreas de TMT, proteção de dados, cibersegurança, inteligência artificial, comércio eletrónico, propriedade intelectual, direito digital e regulação. Tem ainda uma vasta experiência no acompanhamento de entidades públicas e privadas, nacionais e internacionais, em matérias de compliance regulatório, contratação tecnológica, privacidade, telecomunicações e inovação digital.
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