Os analistas financeiros acolheram favoravelmente a possível aquisição da operadora brasileira de fibra ótica Vero pela Telefónica Brasil (Vivo), uma operação avaliada em cerca de 1 000 milhões de euros que, segundo as principais empresas de análise, apresenta uma lógica estratégica sólida, um preço razoável e um impacto financeiro suportável para o grupo espanhol.

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Os relatórios da GVC Gaesco, CaixaBank, JB Capital Markets, Alantra e Banco Sabadell coincidem em reconhecer o atrativo industrial da operação, que permitiria à Telefónica acelerar o seu crescimento no Brasil, reforçar a sua presença nas regiões mais desenvolvidas do país e avançar na consolidação de um dos seus principais mercados estratégicos.

Segundo noticiou o jornal «Expansión», a Telefónica Brasil mantém conversações preliminares e não vinculativas com os acionistas da Vero, entre os quais os fundos Vinci Partners e Warburg Pincus, para estudar uma possível aquisição. A empresa confirmou a existência destes contactos ao regulador brasileiro, embora tenha precisado que ainda não existe qualquer acordo definitivo.

REFORÇO COMPETITIVO E CRESCIMENTO

Um dos aspetos mais valorizados pelos analistas é o reforço da posição competitiva da Vivo no mercado brasileiro de banda larga fixa. Segundo a GVC Gaesco, a incorporação da Vero permitiria aumentar a quota de mercado da Telefónica Brasil de 14,8% para cerca de 17%, aproximando-se da Claro, atual líder do setor com 18,8%.

A empresa considera que a aquisição faz todo o sentido do ponto de vista estratégico, especialmente pelo reforço da presença da Vivo nas regiões do sul e sudeste do Brasil, onde se concentra uma parte importante do mercado das telecomunicações.

Por seu lado, o CaixaBank destaca que a Vero contribuiria com uma rede de fibra ótica com cobertura para 7,2 milhões de residências e cerca de 1,3 milhões de clientes distribuídos por nove estados brasileiros.

Esta infraestrutura complementaria a atual rede da Vivo, que abrange aproximadamente 32 milhões de residências e conta com 8,4 milhões de acessos de fibra ótica, permitindo acelerar a expansão sem necessidade de realizar investimentos equivalentes em novas implantações.

A Alantra sublinha também o potencial da aquisição para melhorar a eficiência dos investimentos e tirar partido das capacidades comerciais da Telefónica Brasil, especialmente através da comercialização conjunta de serviços de fibra e de telemóvel.

PREÇO RAZOÁVEL E ENDIVIDAMENTO CONTROLADO

Os analistas consideram, além disso, que a avaliação estimada de 1 000 milhões de euros é razoável em relação à capacidade da Vero de gerar resultados. A GVC Gaesco, a JB Capital Markets e a Alantra situam o múltiplo de avaliação da operação entre 6,7 e 6,9 vezes o resultado bruto de exploração (EBITDA), antes de considerar as possíveis sinergias.

A GVC Gaesco destaca que a integração permitiria, além disso, refinanciar parte da dívida da Vero em melhores condições financeiras, graças à maior solvência e capacidade de crédito da Telefónica Brasil.

Quanto ao impacto no balanço do grupo espanhol, as estimativas apontam para que o rácio de endividamento líquido sobre o EBITDA aumentasse moderadamente de aproximadamente 2,6 para 2,7 vezes, um aumento considerado controlável pelas empresas de análise.

O CaixaBank salienta que, embora o grupo Telefónica apresente maiores limitações para realizar aquisições, a sua filial brasileira dispõe de uma estrutura financeira mais sólida e de capacidade suficiente para assumir uma operação destas características.

POTENCIAL DE CRIAÇÃO DE VALOR

A JB Capital Markets considera a aquisição estrategicamente razoável devido à complementaridade das redes e às oportunidades de crescimento, e assinala que o preço proposto não parece excessivo.

Alantra identifica oportunidades adicionais para melhorar os resultados operacionais da Vero através das capacidades comerciais da Vivo, da redução de custos e do desenvolvimento de ofertas convergentes.

Os analistas também levantam algumas reservas relacionadas com a evolução comercial da Vero, que tem vindo a registar perdas de clientes, e com a necessidade de concretizar as sinergias para justificar o investimento.

O Banco Sabadell considera que a operação poderá ter sentido estratégico, embora condicione a sua atratividade ao preço definitivo, à qualidade dos ativos e ao grau de complementaridade das infraestruturas.

De qualquer forma, os relatórios coincidem em que o impacto financeiro da aquisição seria limitado em relação à dimensão da Telefónica.

A JB Capital Markets estima que, mesmo assumindo uma criação de valor de 20% na operação, a sua contribuição equivaleria aproximadamente a 1% da capitalização bolsista do grupo espanhol.

A avaliação maioritariamente favorável das empresas de análise destaca o apelo do mercado brasileiro para a Telefónica, cuja filial Vivo continua a consolidar-se como um dos principais motores de crescimento do grupo e como protagonista do processo de concentração do setor das telecomunicações no Brasil.