Angola quer comprar 10% da De Beers como parte de um consórcio que se propõe adquirir 85% da maior empresa mundial de diamantes, anunciou hoje o Governo angolano.

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O Ministério dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás explicou hoje, em comunicado, que, se a operação se concretizar, Angola passará a integrar a estrutura acionista da De Beers “no âmbito da aquisição da participação de 85% da Anglo American por um consórcio liderado pelo Global Diamond Consortium (GDC)”.

Este consórcio junta Angola, Botsuana, Namíbia e o Sultanato de Omã e “a conclusão da operação continua dependente da finalização dos acordos entre as partes e das necessárias aprovações regulamentares”, segundo o ministério.

O Governo angolano considera esta operação um “passo histórico para o setor diamantífero nacional e para o reforço da posição de Angola na indústria global dos diamantes”.

Segundo indica no comunicado, “com a participação na empresa, Angola passa a ter assento entre os proprietários da De Beers, ganhando maior influência nas decisões estratégicas do setor e reforçando as perspetivas de criação de valor ao longo da cadeia produtiva diamantífera”.

Acrescenta que, “além de reforçar a sua presença no mercado internacional, Angola pretende utilizar esta participação para impulsionar a lapidação e o polimento de diamantes no país, dinamizar a Bolsa de Diamantes de Angola e promover o desenvolvimento de competências e empresas ligadas ao setor”.

Angola é o terceiro maior produtor de diamantes do mundo, atrás da Rússia e do Botsuana, com uma produção de 15,2 milhões de quilates em 2025, a rondar os 1,8 mil milhões de dólares, mais de 1,6 milhões de euros.

Com esta operação, segundo o Financial Times, o Botswana vai duplicar a sua participação na De Beers. O Presidente do país, Duma Boko, manifestou na semana passada o seu apoio ao consórcio do antigo presidente executivo Gareth Penny para assumir o controlo da empresa mineira de diamantes. A De Beers, em dificuldades, é atualmente detida pela Anglo American.

No Parlamento do Botswana, Duma Boko afirmou que a participação do seu país iria “duplicar face aos atuais 15%”, tornando o Governo o “maior acionista individual da De Beers”.

Não é a primeira vez que a Angola tenta a aquisição de uma parte da De Beers. Em setembro de 2025, através da Empresa Nacional de Diamantes de Angola (Endiama), diamantífera estatal, uma oferta totalmente financiada para adquirir ações no âmbito do processo de desinvestimento global da Anglo American, acionista principal da multinacional de diamantes De Beers, com 85%.