Os pequenos investidores portugueses estão impossibilitados de subscrever ações da Anthropic antes da estreia em bolsa, ao preço que será fixado na Oferta Pública Inicial (IPO), que deverá situar-se entre 70 e 78 dólares por cada título. Algumas corretoras internacionais presentes em Portugal até participam na oferta de retalho, mas não a podem disponibilizar no mercado português, que não figura na lista dos nove países do Espaço Económico Europeu abrangidos pela criadora do Claude.

O preço do IPO deverá ser conhecido dia 18 de novembro, com a estreia da Anthropic em bolsa prevista para o dia seguinte, quinta-feira, 19 de novembro, naquele que deverá ser um…