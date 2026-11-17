Anthropic deixa Portugal fora da venda de ações antes do IPOpremium
Oferta de retalho da criadora do Claude abrange nove países, incluindo Espanha. Mas exclui Portugal, ainda que algumas corretoras envolvidas estejam presentes no país.
Os pequenos investidores portugueses estão impossibilitados de subscrever ações da Anthropic antes da estreia em bolsa, ao preço que será fixado na Oferta Pública Inicial (IPO), que deverá situar-se entre 70 e 78 dólares por cada título. Algumas corretoras internacionais presentes em Portugal até participam na oferta de retalho, mas não a podem disponibilizar no mercado português, que não figura na lista dos nove países do Espaço Económico Europeu abrangidos pela criadora do Claude.
O preço do IPO deverá ser conhecido dia 18 de novembro, com a estreia da Anthropic em bolsa prevista para o dia seguinte, quinta-feira, 19 de novembro, naquele que deverá ser um…
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