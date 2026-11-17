A Anthropic está a indicar aos potenciais investidores no seu IPO (Oferta Pública Inicial) que espera fixar o preço das suas ações no topo do intervalo de 70 a 78 dólares, ou acima, avançou a Bloomberg, citando fontes conhecedoras do processo. A 78 dólares por ação, a dona do Claude teria uma avaliação de cerca de 1,4 biliões de dólares.

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A empresa está a colocar 825 milhões de ações no mercado com a operação. Ao estipular o preço no topo do intervalo que indicou no prospeto, e somando a colocação privada de 26 mil milhões de dólares que ocorrerá de seguida, a operação angariaria, no total, cerca de 90,4 mil milhões de dólares, segundo a agência.

O valor ultrapassaria a oferta base de 75 mil milhões da SpaceX e faria desta a maior entrada em bolsa de sempre, embora a avaliação ficasse abaixo dos 1,77 biliões de dólares com que a empresa de Elon Musk se estreou.

O IPO recebeu várias ordens de dez mil milhões de dólares ou mais, segundo as fontes ouvidas pela Bloomberg. A agência refere ainda que os bancos deverão parar de aceitar ordens de subscrição às 16h desta terça-feira (21h em Lisboa).

O preço será oficialmente fixado na quarta-feira, com as ações a começarem a negociar na quinta-feira no Nasdaq, sob o símbolo “ANT”. O Goldman Sachs e o Morgan Stanley lideram a operação, que conta com mais 20 bancos.