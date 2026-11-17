Anthropic deverá fixar preço do IPO no topo do intervalo ou acima
Ofera Pública Inicial (IPO) da criadora do Claude terá recebido várias ordens de dez mil milhões de dólares ou mais. Angariação de capital com a operação pode superar a da SpaceX.
A Anthropic está a indicar aos potenciais investidores no seu IPO (Oferta Pública Inicial) que espera fixar o preço das suas ações no topo do intervalo de 70 a 78 dólares, ou acima, avançou a Bloomberg, citando fontes conhecedoras do processo. A 78 dólares por ação, a dona do Claude teria uma avaliação de cerca de 1,4 biliões de dólares.
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A empresa está a colocar 825 milhões de ações no mercado com a operação. Ao estipular o preço no topo do intervalo que indicou no prospeto, e somando a colocação privada de 26 mil milhões de dólares que ocorrerá de seguida, a operação angariaria, no total, cerca de 90,4 mil milhões de dólares, segundo a agência.
O valor ultrapassaria a oferta base de 75 mil milhões da SpaceX e faria desta a maior entrada em bolsa de sempre, embora a avaliação ficasse abaixo dos 1,77 biliões de dólares com que a empresa de Elon Musk se estreou.
O IPO recebeu várias ordens de dez mil milhões de dólares ou mais, segundo as fontes ouvidas pela Bloomberg. A agência refere ainda que os bancos deverão parar de aceitar ordens de subscrição às 16h desta terça-feira (21h em Lisboa).
O preço será oficialmente fixado na quarta-feira, com as ações a começarem a negociar na quinta-feira no Nasdaq, sob o símbolo “ANT”. O Goldman Sachs e o Morgan Stanley lideram a operação, que conta com mais 20 bancos.
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