A história da supervisão dos seguros em Portugal passou a integrar o percurso expositivo do Espaço História do Seguro by CHAPAS, com a inauguração de um painel dedicado à Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF).

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Vitor Alegria foi anfitrião da cerimónia de apresentação que contou com a presença de Gabriel Bernardino, presidente da ASF, e assinala a integração da história da instituição e da evolução da supervisão dos seguros e dos fundos de pensões no acervo histórico do Clube História Acervo Português da Atividade Seguradora (CHAPAS). O historiador José Pacheco Pereira, impulsionador do arquivo Ephemera, elogiou a presença do Chapas e do seu museu na Cidade dos Arquivos no Barreiro, destacando a importância do passado para compreender o presente e projetar o futuro.

O painel oferecido pela ASF apresenta os principais marcos da supervisão em Portugal, desde a criação do Conselho de Seguros, em 1907, até ao atual modelo de supervisão. A iniciativa pretende contribuir para a preservação da memória institucional e para o conhecimento da evolução das estruturas que acompanharam o desenvolvimento da atividade seguradora no país, destacou Gabriel Bernardino.

Já Vitor Alegria referiu que a presença da ASF neste espaço museológico junta-se a outros testemunhos da história das companhias, dos profissionais e das instituições que marcaram o setor segurador português.

CHAPAS prepara dois anos de novas iniciativas

A integração do painel da ASF coincide com uma nova fase de dinamização do CHAPAS. Com o cofundador e ativista Vítor Alegria dedicado a tempo inteiro ao clube, foi lançado um plano de atividades para os próximos dois anos, destinado a reforçar a preservação e divulgação da memória histórica dos seguros.

Uma das vertentes passa pela renovação da identidade e da comunicação da instituição. O CHAPAS avançou com um rebranding completo, incluindo a renovação do logótipo, e pretende reforçar a sua presença digital através de novas redes sociais.

Outra prioridade é o enriquecimento do acervo histórico. O clube continua a receber espólios de antigos profissionais do setor, bem como de familiares e amigos daqueles que já morreram, permitindo recuperar objetos, documentos e testemunhos que, de outra forma, poderiam perder-se.

Entre as incorporações mais recentes estão materiais oferecidos pela Lusitania, que entregou medalhas e expositores anteriormente instalados na sua antiga sede, no Palácio Porto Covo. A Generali, por sua vez, doou bustos e pinturas de figuras históricas dos seguros ligadas à Tranquilidade.

“Com estas iniciativas, o CHAPAS procura alargar o seu papel para além da conservação de peças e documentos, construindo um arquivo vivo da história dos seguros em Portugal e das pessoas e instituições que contribuíram para a sua evolução”, conclui informação do Clube.