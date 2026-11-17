O ativo

Deutsche Bank. A tentar recuperar a sua imagem após anos de alguns escândalos pontuais, o banco alemão foi novamente exposto publicamente na sequência de uma fuga de 15 milhões de documentos internos que revelaram comportamentos impróprios, falhas sistémicas e segredos de alguns dos clientes, incluindo oligarcas russos, o Presidente dos EUA Donald Trump e o criminoso sexual Jeffrey Epstein.

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A marca

Sob forte pressão vendedora, as ações fecharam a cair 5,92% para 30,965 euros esta terça-feira, marcado a pior sessão desde o dia 17 de outubro do ano passado.

A causa

Uma fuga de 15 milhões de documentos internos divulgados por vários jornais internacionais voltou a colocar o banco alemão no centro das atenções, designadamente na relação com alguns clientes.

O Financial Times noticiou que o Deutsche Bank enviou inadvertidamente um documento fiscal de Donald Trump ao contabilista de outro cliente, em 2017, quando o atual Presidente norte-americano era cliente do banco, durante o seu primeiro mandato na Casa Branca. Trump já classificou o incidente como “ilegal” e que não devia ter ocorrido.

Também foram expostas as grandes ambições que o banco tinha na captação de negócios na Rússia, até pouco antes da invasão da Ucrânia, em fevereiro de 2022, apesar de alguns responsáveis terem manifestado preocupações quanto aos riscos envolvidos. A estratégia passava por intensificar os negócios com os chamados “clientes mais sensíveis” do banco, incluindo empresas e oligarcas próximo do regime russo.

Numa reação à informação divulgada, o Deutsche Bank afirmou que os problemas levantados pela fuga de documentos “remontam a muitos anos e, em alguns casos, a duas décadas. Sempre que relevante, estas questões foram analisadas na altura e discutidas com as entidades reguladoras”.

“Hoje somos um banco diferente. Sob a liderança de Christian Sewing, o Deutsche Bank passou por uma transformação profunda”, assegurou a instituição germânica.

O que esperar a seguir

O presidente do conselho de administração do Deutsche Bank, Alexander Wynaendts, já veio a público defender o CEO, que lidera os destinos do banco alemão desde 2018. “Durante o meu mandato, não vi uma única decisão de Christian Sewing com a qual não estivesse confortável”, afirmou Alexander Wynaendts numa nota enviada por e-mail à agência Reuters.

As relações passadas do banco alemão com clientes como oligarcas russos poderão levar Sewing a ter de prestar esclarecimentos no Parlamento Europeu sobre as práticas comerciais do banco e os seus mecanismos de controlo.

O ministro das Finanças alemão, Lars Klingbeil, apelou às autoridades para que investiguem o caso e “tomem as medidas necessárias” e exigiu ao banco que explique “com total transparência” de que forma é que as falhas identificadas já foram corrigidas e não vão voltar a repetir. Nem Banco Central Europeu nem Banco de Inglaterra reagiram publicamente.

Embora o Deutsche Bank alegue que as informações conhecidas retomam a vários anos, há dúvidas sobre o que mais poderá vir a público depois de uma fuga de 15 milhões de documentos, salientou Jochen Stanzl, analista-chefe de mercado do Consorsbank, citado pela Reuters.

“A curto prazo, estas revelações não estão a ajudar a cotação das ações. Perante a incerteza, o primeiro instinto dos investidores é vender, e este caso não é exceção”, afirmou.

A frase