Se aceder ao Portal das Finanças nos próximos dias pode sentir algumas dificuldades em entrar ou mesmo encontrar algumas funcionalidades indisponíveis. O alerta é da Autoridade Tributária e Aduaneira, que vai avançar com uma intervenção técnica para atualizar e melhorar o serviço.

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“Devido a intervenções técnicas para atualização e melhoria dos nossos sistemas informáticos, o Portal das Finanças poderá registar constrangimentos no acesso ou indisponibilidade temporária em algumas das suas funcionalidades”, refere o Fisco numa mensagem que surge no Portal das Finanças.

A indisponibilidade de serviços pode verificar-se entre os “dias 16 e 19 de novembro, a partir das 12h e por um período previsível de 2h30”, detalha ainda a Autoridade Tributária e Aduaneira.

Estes constrangimentos acontecem num mês marcado pelo pagamento da terceira e última mensalidade do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI). Os contribuintes cujo imposto ultrapassa os 500 euros podem fazer o pagamento em três prestações, nos meses de maio, agosto e novembro.

O prazo para cumprir esta obrigação fiscal termina a 30 de novembro, sendo necessário que os contribuintes confirmem o montante em dívida e a referência de pagamento no Portal das Finanças.

Já as empresas precisam de entregar o IVA mensal e trimestral, efetuando o respetivo pagamento. Veja aqui todas as obrigações fiscais deste mês.