Atualizações ao portal das Finanças vão dificultar acessos nos próximos dias
Em causa estão intervenções técnicas para atualização e melhoria dos sistemas informáticos que podem provocar dificuldades no acesso ao Portal das Finanças.
Se aceder ao Portal das Finanças nos próximos dias pode sentir algumas dificuldades em entrar ou mesmo encontrar algumas funcionalidades indisponíveis. O alerta é da Autoridade Tributária e Aduaneira, que vai avançar com uma intervenção técnica para atualizar e melhorar o serviço.
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“Devido a intervenções técnicas para atualização e melhoria dos nossos sistemas informáticos, o Portal das Finanças poderá registar constrangimentos no acesso ou indisponibilidade temporária em algumas das suas funcionalidades”, refere o Fisco numa mensagem que surge no Portal das Finanças.
A indisponibilidade de serviços pode verificar-se entre os “dias 16 e 19 de novembro, a partir das 12h e por um período previsível de 2h30”, detalha ainda a Autoridade Tributária e Aduaneira.
Estes constrangimentos acontecem num mês marcado pelo pagamento da terceira e última mensalidade do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI). Os contribuintes cujo imposto ultrapassa os 500 euros podem fazer o pagamento em três prestações, nos meses de maio, agosto e novembro.
O prazo para cumprir esta obrigação fiscal termina a 30 de novembro, sendo necessário que os contribuintes confirmem o montante em dívida e a referência de pagamento no Portal das Finanças.
Já as empresas precisam de entregar o IVA mensal e trimestral, efetuando o respetivo pagamento. Veja aqui todas as obrigações fiscais deste mês.
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