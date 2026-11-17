Um prazo médio de pagamentos de 137 dias e pagamentos em atraso de quase cinco milhões de euros, no final de 2025, davam à Câmara Municipal de Évora “pouca margem para responder a necessidades imediatas”, segundo uma auditoria.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

O relatório da auditoria funcional, financeira e orçamental ao município de Évora elaborada pela sociedade Oliveira, Reis & Associados foi esta terça-feira divulgado, juntamente com o respetivo sumário executivo, na página de internet do município.

Em comunicado, a Câmara de Évora divulgou a publicação do documento, lembrando que a auditoria foi solicitada pelo atual executivo municipal, liderado pelo PS, para se conhecer a situação e identificar constrangimentos ao nível da organização, gestão financeira e execução orçamental.

“O trabalho realizado permitiu identificar um conjunto de situações que condicionam a gestão municipal, apontando também recomendações e medidas de melhoria”, limitou-se a adiantar a autarquia alentejana.

A agência Lusa contactou o presidente da Câmara de Évora, Carlos Zorrinho (PS), que se escusou, para já, a tecer comentários sobre o documento.

Entre os “indicadores críticos” apurados pela auditoria, referentes ao final de 2025, consta a dívida a fornecedores de 19,8 milhões de euros, o crescimento da dívida corrente, receita cobrada abaixo do previsto, prazo médio de pagamentos de 137 dias ou pagamentos em atraso de 4,98 milhões, entre outros.

No final de 2025, pode ler-se no sumário executivo, o município tinha “pouca margem para responder a necessidades imediatas e risco de acumulação de atrasos, com prazo médio de pagamentos de 137 dias e pagamentos em atraso de 4,98 milhões”.

Existia então “risco de assumir despesa sem visão completa das obrigações e da capacidade efetiva de pagamento, com compromissos assumidos e não pagos de cerca de 25,7 milhões [de euros]“.

Naquela altura, segundo o sumário executivo, existiam “previsões desfasadas da cobrança (67,3 milhões cobrados contra 109,5 milhões previstos) e risco de faturação tardia, entradas bancárias não identificadas e créditos antigos”.

E havia “risco de prazos, renovações, execução financeira e cadastro não serem acompanhados de forma integrada, num contexto de informação dispersa entre serviços”, lê-se naquele documento.

Os autores concluem que a autarquia de Évora possui “processos administrativos e financeiros pouco integrados e dependentes de validações manuais, que se refletem na pressão de tesouraria, no volume de dívida operacional e de compromissos por pagar, no desfasamento entre receita prevista e cobrada”, entre outras.

“Embora o município cumpra formalmente a regra do equilíbrio orçamental e o limite legal de endividamento e reporte autonomia financeira de 70% e solvabilidade de 234%, estes indicadores não significam, por si só, disponibilidade imediata de caixa”, avisam.

O principal desafio do atual executivo municipal, acrescenta a sociedade que elaborou a auditoria, passa por “assegurar capacidade efetiva de pagamento, recuperação de receita, maior realismo orçamental e sustentabilidade financeira”.

O socialista Carlos Zorrinho cumpre o primeiro mandato como presidente da Câmara de Évora, após conquistar o município à CDU nas autárquicas de 2025, sendo o atual executivo constituído por três eleitos do PS, dois do PSD, um da CDU e um do Chega.