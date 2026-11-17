⚡ ECO Fast O governador do Banco de Portugal quer a longevidade no topo das políticas públicas, já que a maioria das crianças que nascem hoje ultrapassará os 90 anos.

Mais de metade da velhice é vivida com limitações de saúde e as crianças pobres têm três vezes mais problemas do que as ricas.

O mercado de trabalho já está a envelhecer e o governador pede respostas para carreiras mais longas e empresas com várias gerações.

O governador do Banco de Portugal (BdP) quer a longevidade no topo da agenda das políticas públicas. Na intervenção na 13.ª conferência “Desenvolvimento Económico Português no Espaço Europeu”, este ano dedicada ao tema “Longevidade e Demografia”, Álvaro Santos Pereira lembrou que a maior parte das crianças nascidas em 2026 deverá ultrapassar os 90 anos e poderá chegar aos 100. Isso obriga a repensar a educação, a proteção social, a saúde e o trabalho.

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Para o governador, “a adaptação da nossa sociedade à revolução da longevidade deve ser uma prioridade e as políticas públicas têm de começar a dar mais atenção a este assunto”, acrescentando ainda que “há poucos temas tão importantes como este problema.”

Grande parte das instituições e sistemas públicos atuais foi construída numa época em que a estrutura demográfica era muito diferente da atual. Álvaro Santos Pereira Governador do Banco de Portugal

Álvaro Santos Pereira comparou o fenómeno à revolução tecnológica da inteligência artificial, notando que a diferença é que esta segunda transformação não chega às primeiras páginas dos jornais. “A revolução da longevidade é uma revolução silenciosa, mas que irá ter enormes consequências para as nossas vidas e para as nossas economias”, afirmou.

Em Portugal, a esperança média de vida à nascença passou de 51 anos em 1940 para cerca de 82 anos na atualidade, um ganho de 31 anos, destacou o governador. O problema começa na base do Estado social.

“Grande parte das instituições e sistemas públicos atuais foi construída numa época em que a estrutura demográfica era muito diferente da atual”, salientou Álvaro Santos Pereira, notando que esses sistemas nasceram depois da Segunda Guerra Mundial, quando a esperança média de vida rondava os 62 a 65 anos e as pessoas se reformavam aos 60.

Foi com essa agenda em mente que Álvaro Santos Pereira lançou três perguntas, que servem de ponto de partida para as políticas públicas que defende. Em causa está saber se vivemos com saúde os anos que ganhámos, se esses anos chegam a todos e como adaptar o trabalho a vidas mais longas.

Estamos a viver com saúde os anos que ganhámos? Para o governador, “precisamos também acrescentar qualidade de vida e saúde aos anos extra”. Em Portugal, quem tem 65 anos pode esperar viver mais 21,1 anos, mas só 9,4 sem limitações de saúde, refere Álvaro Santos Pereira, citando dados do Eurostat. As mulheres estão em desvantagem face aos homens. Há sinais de melhoria: os idosos que consideram a sua saúde boa ou muito boa passaram de 12% em 2015 para 19% em 2024.

Para o governador, “precisamos também acrescentar qualidade de vida e saúde aos anos extra”. Em Portugal, quem tem 65 anos pode esperar viver mais 21,1 anos, mas só 9,4 sem limitações de saúde, refere Álvaro Santos Pereira, citando dados do Eurostat. As mulheres estão em desvantagem face aos homens. Há sinais de melhoria: os idosos que consideram a sua saúde boa ou muito boa passaram de 12% em 2015 para 19% em 2024. A longevidade chega a todos? “A verdade é que os anos de vida que conquistamos não estão distribuídos de forma igual entre a população”, disse Álvaro Santos Pereira, dando como o exemplo o facto de, nos EUA, aos 40 anos, o 1% mais rico pode esperar viver mais 15 anos do que o 1% mais pobre, no caso dos homens. Em Portugal, 13% das crianças das famílias mais pobres têm saúde razoável, má ou muito má, contra 4% nas famílias mais ricas. E “as diferenças que surgem na infância podem acumular-se ao longo da vida”.

“A verdade é que os anos de vida que conquistamos não estão distribuídos de forma igual entre a população”, disse Álvaro Santos Pereira, dando como o exemplo o facto de, nos EUA, aos 40 anos, o 1% mais rico pode esperar viver mais 15 anos do que o 1% mais pobre, no caso dos homens. Em Portugal, 13% das crianças das famílias mais pobres têm saúde razoável, má ou muito má, contra 4% nas famílias mais ricas. E “as diferenças que surgem na infância podem acumular-se ao longo da vida”. Como adaptar o trabalho a vidas mais longas? Na última década, dois terços do aumento do emprego vieram de trabalhadores com 55 ou mais anos, salientou o governador. A idade da reforma passou de 66 anos em 2014 para 66 anos e nove meses em 2026, e Álvaro Santos Pereira considera “expectável, se não mesmo imperativo” que continue a subir. Mas avisou que “o debate não se pode limitar à idade de reforma e ao impacto direto nas contas públicas”. Há outros desafios: empresas com várias gerações a trabalhar juntas, formação ao longo de carreiras mais longas e diferenças de saúde ligadas ao rendimento.

O alerta do Banco de Portugal para a “revolução da longevidade”, como chama o governador, chega precisamente na semana em que o banco central celebra 180 anos existência, contados desde o decreto régio de 19 de novembro de 1846 que criou a instituição.

Sociedades e instituições que comecem hoje a enfrentar estas perguntas estarão em melhores condições para beneficiar de uma transformação que já começou. Álvaro Santos Pereira Governador do Banco de Portugal

Álvaro Santos Pereira usou o aniversário para ligar o percurso do banco ao tema da conferência, expressando que esta “é uma longa e honrosa história que nos dá orgulho do passado, mas também que nos convoca para olhar para o futuro.”

Na sua leitura, a história do banco central mostra que uma instituição dura enquanto for capaz de se renovar e de se adaptar a novas realidades. O governador revelou que o Banco de Portugal vai testar nos próximos anos novas formas de trabalho, incluindo métodos mais flexíveis, e prometeu novidades para breve.

No fecho do seu discurso deixou o aviso de que “sociedades e instituições que comecem hoje a enfrentar estas perguntas estarão em melhores condições para beneficiar de uma transformação que já começou”.