A Comissão Europeia considera, a título preliminar, que a Temu não está a tomar medidas eficazes para impedir a venda de produtos ilegais e perigosos na sua plataforma, em violação do Regulamento dos Serviços Digitais (RSD). Se as conclusões forem confirmadas, a empresa chinesa poderá enfrentar uma coima até 6% do seu volume de negócios anual mundial.

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Em comunicado emitido esta terça-feira, Bruxelas considera que a plataforma não adotou medidas “razoáveis, proporcionadas e eficazes” para atenuar o risco de oferta de produtos ilegais. A investigação aponta falhas nos mecanismos de controlo e verificação dos produtos vendidos na plataforma, no sistema de moderação de conteúdos e no regime de sanções aplicado aos comerciantes que desrespeitam as regras.

Entre os problemas identificados está a exigência de relatórios de testes de segurança apenas para uma pequena parte dos produtos. Mesmo nos casos em que estes documentos são solicitados, a Temu nem sempre verifica a sua validade. A Comissão critica ainda a falta de prioridade dada aos artigos considerados de maior risco, como brinquedos, produtos eletrónicos e cosméticos, nos controlos físicos realizados pela empresa.

O sistema de moderação de conteúdos também é considerado insuficiente. Segundo a investigação preliminar, a plataforma concentra-se sobretudo nas informações associadas aos anúncios e no cumprimento dos seus próprios termos e condições, em vez de avaliar a segurança dos produtos. Além disso, o número de moderadores humanos não acompanhou o crescimento dos anúncios disponíveis na plataforma.

Bruxelas aponta ainda falhas no sistema de sanções, considerando que este não é suficientemente dissuasor. Atualmente, as penalizações são aplicadas às lojas individuais e não aos comerciantes responsáveis, o que permite que um vendedor cuja loja seja suspensa continue a comercializar produtos através de outras lojas. A Comissão indica também que os comerciantes podem acumular várias infrações graves antes de a Temu suspender uma das suas lojas.

As conclusões são ainda preliminares, pelo que a Temu tem agora a possibilidade de consultar o processo de investigação e apresentar a sua defesa por escrito. O Comité Europeu dos Serviços Digitais será igualmente consultado. Caso as suspeitas se confirmem, a Comissão poderá declarar formalmente que a empresa violou o Regulamento dos Serviços Digitais, aplicar uma coima até 6% do volume de negócios anual mundial e exigir medidas para corrigir as infrações.

A investigação formal contra a Temu foi iniciada em outubro de 2024 e abrange, além da venda de produtos ilegais, questões relacionadas com a conceção potencialmente geradora de dependência da plataforma, os sistemas de recomendação de compras e o acesso dos investigadores aos dados.

Em maio de 2026, a Comissão já tinha aplicado à Temu uma coima de 200 milhões de euros por incumprimento das obrigações de avaliação de risco previstas no regulamento. Em outubro, Bruxelas aprovou o plano de ação apresentado pela empresa para corrigir essa infração.