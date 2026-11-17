A Comissão Europeia vê Portugal a crescer 1,9% no próximo ano, com um regresso aos défices tanto em 2027 como em 2028. Nas Previsões de Outono, divulgadas esta terça-feira, Bruxelas, que está mais pessimista do que o Executivo de Luís Montenegro, antecipa um abrandamento da inflação devido à gradual moderação salarial e à dinâmica do mercado de trabalho.

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O crescimento da economia portuguesa deverá acelerar para 2,3% em 2026, estima a Comissão Europeia, igualando as previsões do Governo, porque “a forte procura interna vai contrabalançar os choques externos adversos”. Mas, “prevê-se que o crescimento abrande para 1,9% em 2027 e volte a acelerar em 2028” para 2,1%, lê-se nas Previsões de Outono. É uma previsão mais pessimista do que os 2,1% de crescimento que o Governo inscreveu na proposta de Orçamento do Estado para 2027, ainda assim superior às várias instituições económicas: o Banco de Portugal e o Conselho das Finanças Públicas (CFP) apontam para um crescimento de 1,8%, a OCDE de 1,7% e o FMI de 1,6%.

“Em 2027, prevê-se que o crescimento económico abrande para 1,9%, devido à redução do investimento público associada ao fim do PRR, parcialmente compensada por uma ligeira aceleração na utilização dos fundos de coesão da UE e por uma nova expansão do investimento privado em centros de dados”, explica a Comissão Europeia. “Prevê-se que o crescimento volte a melhorar em 2028, num contexto de suposto abrandamento dos preços da energia e de um ambiente externo mais favorável”, acrescenta. A inflação deverá desacelerar de 3,2% este ano para 3% no próximo e 2,2% em 2028.

Preocupante é o facto de Bruxelas prever que as exportações terão um contributo negativo este ano para o crescimento (-1%), passando a nulo em 2027 e voltando a ser negativo em 2028 (-0,1%).

“No setor externo, prevê-se que a balança corrente passe de um excedente de cerca de 1% do PIB em 2025 para uma posição globalmente equilibrada no período de 2026 a 2028. Devido, sobretudo, aos efeitos adversos dos preços da energia em 2026, que se prevê que se atenuem nos anos seguintes”, acrescenta a Comissão nas Previsões de Outono.

Défices orçamentais em 2027 e 2028

No capítulo orçamental, o pessimismo da Comissão é ainda mais evidente face às projeções do Executivo na proposta de OE/2027.

“Em 2027 e 2028, prevê-se que o saldo das administrações públicas enfraqueça gradualmente, transformando-se em pequenos défices de 0,1% do PIB em 2027 e 0,3% do PIB em 2028”, prevê a Comissão, contrariando a expectativa do Executivo de registar um excedente de 0,1% em 2027. Um enfraquecimento que Bruxelas justifica com “receitas fiscais mais baixas, nomeadamente dos impostos diretos, fruto das reduções do IRS e IRC”. Simultaneamente, a Comissão antecipa que “as despesas com juros subam, tendo em conta um aumento das taxas de rendibilidade das obrigações”.

Para este ano, as previsões de outono apontam – tal como o Governo antecipa – para um excedente de 0,1% do PIB, após o excedente de 0,7% no ano anterior. “A diminuição prevista do excedente em 2026 decorre do impacto das medidas de apoio do Governo adotadas em resposta às tempestades de janeiro e fevereiro, do aumento das despesas com empréstimos do PRR e de um suplemento extraordinário às pensões”, lê-se no relatório.

“As receitas mantêm-se sólidas, apoiadas por uma atividade económica resiliente e um mercado de trabalho forte, embora sejam parcialmente compensadas pelo impacto de medidas de política fiscal que reduzem as receitas. Prevê-se que a orientação orçamental em 2026 seja expansiva, num contexto de pico do apoio proveniente dos fundos da UE, nomeadamente do PRR”, acrescenta a Comissão.

Ora, o fim do PRR vai ter um grande impacto na redução do investimento. O crescimento de 5,6% previsto para este ano vai abrandar para 1,2% no próximo, para depois recuperar ligeiramente para 2,3% em 2028. Em termos de investimento público financiado a nível nacional, a Comissão aponta para uma “diminuição ligeira, para 2,3% do PIB, na sequência de um pico impulsionado pelos empréstimos do PRR em 2026”.

Bruxelas antecipa, no entanto, que a dívida pública deverá continuar a sua trajetória descendente ao longo do horizonte de previsão. Este ano a dívida deverá ficar em 86,5% do PIB, descendo para 83,2% e 80,1% do PIB nos anos seguintes.

Os riscos para as perspectivas orçamentais estão relacionados com fragilidades financeiras nas empresas públicas e com passivos contingentes decorrentes de Parcerias Público-Privadas, escreve a Comissão.

Não obstante, em conferência de imprensa após a apresentação das Previsões de Outono, o comissário europeu para a Economia, Valdis Dombrovskis, considerou que “não há um forte desalinhamento” entre as previsões do Executivo comunitário e do Governo português.

Moderação no crescimento do emprego

A Comissão Europeia aposta na resiliência do mercado de trabalho em Portugal. A taxa de desemprego deverá manter uma trajetória positiva, descendo para 5,8% este ano, 5,7% no próximo e 5,6% em 2028.

Os indicadores laborais “continuaram a melhorar a um ritmo sólido até setembro, embora com alguma moderação no crescimento do emprego num contexto de fluxos migratórios mais fracos, como evidenciado pelos dados relativos à população em idade ativa”, escreve Bruxelas. Por isso, em termos de média anual, prevê que a taxa de emprego diminua de 2,3% em 2025 para 1,5% este ano, 1,1% em 2027 e 0,9% em 2028.

“Prevê-se que o crescimento do emprego e dos salários registe uma ligeira moderação ao longo do horizonte de previsão. Esta tendência, a par da recuperação da produtividade, deverá traduzir-se numa moderação dos custos unitários do trabalho, que, no entanto, se prevê que aumentem ligeiramente mais rapidamente do que nos principais parceiros comerciais de Portugal”, sublinha o relatório. Os custos unitário de trabalho deverão crescer 3,9% este ano para abrandar para 2,1% em 2028.

(Notícia atualizada às 11h05 com declarações do comissário europeu Valdis Dombrovskis)