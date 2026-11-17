O mercado de arrendamento, a concentração da propriedade e a relação entre a precariedade habitacional e a saúde serão alguns dos temas centrais do II Congresso Internacional sobre Habitação e Cidade, organizado pela Càtedra Barcelona Estudis d’Habitatge (CBEH) nos dias 23 e 24 de novembro, em Barcelona. O encontro abordará também a gentrificação, a falta de habitação e as necessidades habitacionais relacionadas com o envelhecimento, e analisará instrumentos jurídicos, políticas públicas e modelos de acesso à habitação.

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O congresso pretende contribuir com conhecimento rigoroso para um debate que afeta a economia das famílias, as condições de vida e a coesão dos bairros. O programa combina investigações sobre Barcelona e a sua área metropolitana com contributos internacionais, para contrastar diagnósticos e explorar respostas a partir do direito, da economia, das ciências sociais, da arquitetura, do urbanismo e da saúde.

Que necessidades habitacionais gera a evolução demográfica? Como se relacionam a oferta e a procura na área de Barcelona? Como se estrutura a propriedade das habitações na cidade? O congresso abordará estas questões com investigações sobre o ciclo demográfico e as necessidades habitacionais na Região Metropolitana, o mercado de arrendamento e a concentração da propriedade. O objetivo é estabelecer uma relação entre dimensões que, muitas vezes, são tratadas separadamente no debate público.

As sessões permitirão aprofundar o papel dos diferentes intervenientes no mercado residencial, com contributos sobre a Sareb, os fundos de investimento e os gestores de ativos no que diz respeito às hipotecas em incumprimento. Será também analisada a consideração da habitação como um serviço de interesse geral. Este conjunto de trabalhos proporcionará elementos para analisar as dificuldades de acesso, o funcionamento do mercado e os instrumentos de intervenção pública.

PRESSÃO HABITACIONAL E SAÚDE

A relação entre habitação e saúde será outro dos pontos centrais do congresso. O programa inclui investigações sobre a associação entre o encargo económico da habitação e a saúde das pessoas que vivem em arrendamento na União Europeia, com dados de 2022, e sobre a relação entre a precariedade residencial e a saúde autoavaliada em Espanha. Estas contribuições permitirão incorporar a perspetiva sanitária no debate sobre as dificuldades residenciais e as suas consequências na vida quotidiana.

A transformação dos bairros terá também um espaço próprio. Serão abordados temas como a habitação de luxo e a coesão social, a gentrificação, o turismo e as mudanças no quotidiano de Barcelona, bem como as desigualdades territoriais e a fragmentação socioresidencial. O programa inclui ainda uma investigação sobre a quantificação da habitação partilhada na cidade, que contribuirá para aprofundar as formas de convivência e as situações residenciais dos agregados familiares.

A situação dos sem-abrigo será analisada a partir de duas perspetivas complementares: os instrumentos normativos destinados a proteger as pessoas sem abrigo e sem habitação, e as respostas relacionadas com a convivência urbana. A participação de entidades sociais permitirá incorporar no debate o conhecimento das organizações que trabalham diretamente com as pessoas afetadas.

POLÍTICAS PÚBLICAS

O congresso dedicará várias sessões aos instrumentos de que as administrações dispõem para dar resposta às necessidades habitacionais. A governação metropolitana, o equilíbrio entre quantidade e qualidade nas políticas de habitação e o papel dos serviços sociais serão alguns dos domínios de análise. Uma mesa redonda específica reunirá representantes dos provedores de justiça para abordar a garantia do direito à habitação.

O programa abordará também questões com impacto direto nas relações entre proprietários e inquilinos, tais como as cláusulas abusivas nos contratos de arrendamento e os mecanismos de resolução de conflitos. A renovação energética dos edifícios será analisada do ponto de vista do direito privado, incorporando assim os desafios da reabilitação no debate sobre as políticas habitacionais.

A fiscalidade, a propriedade partilhada e a habitação cooperativa em cessão de uso terão um espaço próprio, com contributos sobre os seus impactos sociais, ambientais e económicos. O congresso incluirá também uma perspetiva internacional sobre a participação dos inquilinos nas entidades de habitação britânicas e os ensinamentos que esta experiência pode trazer à Catalunha.

As necessidades habitacionais dos idosos e o cohousing completarão o programa, juntamente com a colaboração público-privada em matéria de habitação. Estas sessões permitirão explorar modelos que relacionam o acesso à habitação com as necessidades de cuidados, a autonomia e as formas de convivência ao longo da vida.