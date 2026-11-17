Cavaleiro & Associados assessora acionista da RDUZ na venda da empresa à Pure Planet
A equipa da Cavaleiro & Associados que assessorou o acionista único da RDUZ na venda da totalidade do capital social da empresa à Pure Planet foi liderada por João Quintela Cavaleiro.
A Cavaleiro & Associados assessorou o acionista único da RDUZ – Gestão Global de Resíduos, operador português especializado na gestão e valorização de resíduos, na venda da totalidade do capital social da empresa à Pure Planet, sociedade detida pelos grupos Jerónimo Martins, Visabeira e Black & Blue.
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“A operação, já concluída e aprovada pela Autoridade da Concorrência, marca uma nova etapa na história da RDUZ, empresa que, ao longo de várias décadas, esteve sob a liderança da mesma família empresária”, afirma o escritório.
A equipa da Cavaleiro & Associados envolvida na operação foi liderada por João Quintela Cavaleiro e contou com a intervenção de Pedro Seixas da Silva, em Corporate e M&A; Tiago da Rocha Matos, em Ambiente e Regulação; e Eduarda André e Vítor Furtado Sousa, nos temas contratuais.
A assessoria abrangeu as diferentes fases do processo de venda, incluindo a preparação e negociação da documentação da transação, o acompanhamento das matérias ambientais e regulatórias, a análise dos aspetos contratuais da operação e o apoio à família empresária no processo de decisão e concretização da transação.
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