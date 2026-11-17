A Comissão Europeia reviu esta terça-feira em alta a previsão da taxa de inflação da Zona Euro para 3,2% este ano e 3,1% em 2027, face respetivamente a 3,1% e 2,4% apontados na estimativa anterior.

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Nas previsões económicas do outono, esta terça-feira divulgadas, o executivo comunitário aponta para uma inflação de 3,2% em 2026 e de 3,1% em 2027, prevendo um abrandamento para 2,1% em 2028.

Para a União Europeia (UE), prevê-se que a inflação seja de 3,3% este ano (0,1 pontos percentuais acima das anteriores previsões), de 3,2% em 2027 e de 2,3% em 2028.

A inflação subjacente, que exclui a energia e os alimentos, deverá crescer a um ritmo mais lento, atingindo um pico de cerca de 3% no primeiro trimestre de 2027 em ambas as regiões. Bruxelas prevê que o pico inflacionista ocorra acima dos 4% no quarto trimestre na área do euro e no primeiro trimestre de 2027 na UE, devendo diminuir para 2,1% e 2,3% no quarto trimestre de 2027 e permanecer inalterada ao longo de 2028.

Tanto na área do euro como na UE, projeta-se assim que a inflação global se mantenha acima dos 3%, em média, em 2026 e 2027, e que recue cerca de um ponto percentual em 2028, situando-se, em média, nos 2,1% na área do euro e nos 2,3% na UE.

Entretanto, o executivo comunitário prevê que a inflação subjacente aumente nos próximos meses, atingindo um pico em torno dos 3% no primeiro trimestre de 2027 em ambas as regiões.

As projeções apontam depois um abrandamento para aproximadamente 2,5% no último trimestre de 2027 e, posteriormente, para um valor ligeiramente acima dos 2% no último trimestre de 2028.

A Comissão destaca que a inflação global foi mais do dobro do valor registado no início do conflito no Irão e no Médio Oriente, enquanto a inflação dos preços da energia para o consumidor subiu para 20,8% em termos homólogos, um aumento de 24 pontos percentuais desde fevereiro.

Crescimento acima do esperado leva a revisão em alta na Zona Euro em 2026 e 2027

O crescimento económico superior ao esperado na primavera levou a Comissão Europeia a rever em alta as previsões macroeconómicas da zona euro e da União Europeia (UE) para este ano e o próximo, apesar das perturbações mundiais.

“O crescimento da economia da UE nos primeiros três trimestres do ano, de 1,3%, foi superior ao esperado na primavera. Esta surpresa positiva foi impulsionada, em grande medida, por uma forte recuperação das exportações, enquanto o consumo evoluiu, em termos gerais, em linha com as expectativas e o investimento ficou ligeiramente aquém do previsto”, assinala o executivo comunitário.

Assim, “no conjunto, estes desenvolvimentos conduzem a uma revisão em alta da previsão de crescimento”, acrescenta Bruxelas, referindo que o crescimento na Zona Euro será agora de 1,2% em 2026 e 2027 e de 1,3% em 2028, enquanto a atividade económica da UE deverá crescer 1,4% este ano e no próximo e 1,5% em 2028. Nas previsões económicas de primavera, publicadas em maio passado, a Comissão estimou que o Produto Interno Bruto (PIB) da Zona Euro crescesse 0,9% em 2026 e 1,2% em 2027.

Para o conjunto da União Europeia (UE), a previsão apontava para um crescimento de 1,1% e uma recuperação de 1,4% em 2027.

“Em resultado destes desenvolvimentos do lado da procura, a atividade industrial, após um período prolongado de fraqueza, registou uma evolução positiva”, aponta a Comissão Europeia, elencando que “o comércio a retalho e os serviços se mantiveram relativamente estáveis, enquanto a atividade no setor da construção permaneceu, em termos gerais, estagnada”.

Em contrapartida, prossegue, “a produção agrícola foi fraca no primeiro semestre do ano e sofreu uma deterioração adicional no terceiro trimestre, na sequência das ondas de calor e das secas registadas durante o verão”.

Ainda assim, nestas previsões de outono, o executivo comunitário fala no impacto da guerra do Irão, referindo que, “quase oito meses após o início do conflito no Médio Oriente, os fluxos de energia através do estreito de Ormuz – a principal artéria petrolífera do mundo – continuam gravemente perturbados”.

“Os danos causados às infraestruturas energéticas da região significam que a oferta só recuperará gradualmente, mesmo que o estreito reabra totalmente”, adianta Bruxelas, lembrando que, “depois de terem descido durante o verão num contexto de cessar-fogo frágil e de expectativas de um acordo de paz duradouro, os preços do petróleo Brent ultrapassaram os 100 dólares em outubro”, ao mesmo tempo que “os mercados do gás se encontram sob pressão”.

De acordo com as projeções atualizadas, a taxa de desemprego deverá manter-se relativamente estável, situando-se em 6,1% na UE em 2026, 6,2% em 2027 e 6,1% em 2028. Na Zona Euro, deverá atingir 6,4%, 6,5% e 6,6%, respetivamente.

Quanto ao défice público, prevê-se um agravamento gradual, passando de 3,6% do PIB em 2026 para 3,7% em 2027 e 3,8% em 2028 na UE. Na Zona Euro, deverá aumentar de 3,5% para 3,6% e 3,8%, respetivamente, refletindo em ambas as regiões o aumento das despesas com a defesa e os juros da dívida.

A dívida pública deverá também aumentar gradualmente, passando de 83,9% do PIB em 2026 para 84,7% em 2027 e 85,6% em 2028 na UE. Na zona euro, prevê-se uma subida de 89,6% para 90,5% e 91,3%, respetivamente, evidenciando em ambas as regiões os desafios de sustentabilidade das finanças públicas.