O coordenador do Pacto Estratégico para a Saúde Adalberto Campos Fernandes mostra-se muito preocupado com o funcionamento das urgências dos hospitais e considera uma “imoralidade atroz” a situação que se vive. O antigo ministro da saúde criticou ainda aquilo que diz ser a “dessensibilização e desumanização dos cuidados”.

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“Quando olhamos para urgências hospitalares com sete, oito, 14 horas de espera, com pessoas fragilizadas, a maior parte idosos, e achamos que isso é o novo normal, estamos a acomodar no nosso espírito, dos decisores e dos profissionais, a ideia de que existe uma relatividade para a dignidade da vida humana e que o sofrimento pode ser gerido de uma forma distante e fria“, referiu ao podcast Política com Assinatura, da Antena.

O conselheiro de António José Seguro sublinhou que o que se passa nas urgências hospitalares deve merecer a “preocupação de todos os que estão no Governo” mas também “dos que já estiveram no Governo e daqueles que vierem a estar daqui para a frente”. Considera ainda “intolerável e inaceitável” ter pessoas horas à espera de um atendimento durante horas.

"É de uma imoralidade atroz as pessoas pagarem por ano em impostos quase dois mil euros per capita para despesa pública em saúde e terem necessidade de um tratamento urgente e ficarem a olhar para a porta fechada do Serviço Nacional de Saúde.”

No que toca à crise na habitação, Adalberto Campos Fernandes, salienta que “olhar [para o tema] como um problema de acampados, como um problema de gente estranha e que são uma minoria que não representam nada, é um erro de análise político gravíssimo”. Por isso, defende que o Governo tem a obrigação de explicar, “de não prometer o que não pode fazer”, e de ter empatia.

Sobre um possível cenário de eleições legislativas antecipadas, o antigo ministro avisa que seria a “atração pelo abismo”, notando que o PS e a AD “podem estar a jogar um jogo muito perigoso”. “O Governo tem de perceber que não tem maioria absoluta e às vezes dá ideia que se comporta como tendo maioria absoluta. Tem de negociar com o PS e com o Chega”, sustenta, sublinhando na mesma entrevista que o líder socialista José Luís Carneiro “tem-se aguentado bem”.