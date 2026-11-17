A BC360, a consultora lançada pelo Grupo Bernardo da Costa, quer ajudar as pequenas e micro empresas a gerir as suas contas, mas também a tomar as melhores decisões estratégicas e a gerir pessoas, não só em Portugal — com foco em Braga, Espinho e Lisboa –, mas também lá fora. Ricardo Costa, chairman do grupo, revela que objetivo passa por entrar em Espanha e Brasil a partir do verão do próximo ano.

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“Sentimos que há uma lacuna. Temos grandes consultoras no país, as big four, temos consultoras muito direcionadas para os projetos de investimentos, para os fundos europeus, mas notamos que faltam empresas que apoiem os micro empresários na gestão do dia a dia. Na gestão não só da contabilidade, mas também na parte legal e das pessoas”, diz o gestor ao EContas.

Foi com este objetivo que criaram a BC360 e entraram no mercado das soluções globais de gestão. A sua oferta inclui serviços de contabilidade e acompanhamento fiscal, consultoria empresarial, apoio à gestão, planeamento estratégico, organização e melhoria de processos, gestão de pessoas e desenvolvimento organizacional.

“Queremos crescer em todo o país”, diz Ricardo Costa, apontando que, apesar de a sede estar em Braga, onde está a maioria das empresas do Grupo Bernardo da Costa, querem “aproveitar as delegações que o grupo tem, principalmente a delegação de Lisboa”. Além da capital, “a estratégia de expansão a nível nacional também passa por Espinho”, onde vive uma das sócias. “Se pudermos falar em dois polos além de Braga, será Espinho e Lisboa”, refere.

"Aproveitando a presença do grupo, principalmente em Espanha e no Brasil, será a partir de junho de 2027 que iremos pensar em dar esse passo para fora do país. A partir do verão de 2027. Nunca antes disso.” Ricardo Costa Chairman do Grupo Bernardo da Costa

Mas a consultora quer ir mais longe. “Aproveitando a presença do grupo, principalmente em Espanha e no Brasil, será a partir de junho de 2027 que iremos pensar em dar esse passo para fora do país. A partir do verão de 2027. Nunca antes disso”, detalha o responsável sobre a estratégia de internacionalização.

IA e cibersegurança são aposta

A consultora pretende ainda apostar na transformação digital, na simplificação de processos e na utilização de ferramentas de gestão que permitam disponibilizar informação relevante e atempada aos empresários. Para isso, vai contar com o apoio da adn Group, uma das empresas do grupo que ajuda as empresas na implementação de estratégias com recurso à IA, mas também a nível da cibersegurança.

“Sabemos que a contabilidade é uma das áreas que vai ser fortemente impactada pela IA, aliás já está a ser. Há vários modelos que fazem uma parte muito significativa do trabalho na área da contabilidade. Queremos estar na linha da frente desse avanço tecnológico, aproveitando todas as ferramentas“, diz Ricardo Costa, apontando para a relevância de garantir a segurança dos dados numa altura em que há cada vez mais ataques informáticos.

“O tratamento da informação passará a ser feito quase todo pela IA, mas depois temos profissionais qualificados que podem acompanhar as pessoas”, garante.

A equipa é liderada por Vânia Gomes, Managing Partner e contabilista certificado, que assume a responsabilidade pela gestão global da organização, e por Marta Santos, Partner e Head of Consulting & Business Development, que ficará à frente da área de consultoria e desenvolvimento de soluções estratégicas para os clientes. Conta atualmente com cinco elementos, incluindo um contabilista certificado, mas o objetivo é reforçar.

“Estamos a pensar contratar mais uma pessoa na área da contabilidade e apoio à gestão licenciada em contabilidade até ao final do ano”, refere o presidente do grupo. A equipa deverá continuar a aumentar à medida que a carteira de clientes ganha dimensão.

A BC360 foi constituída em setembro e tem estado, desde então, numa fase de este piloto com as 21 empresas do grupo. O objetivo, conclui Ricardo Costa, é “chegar até ao final de 2027 com pelo menos 100 empresas”.