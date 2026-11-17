Enquanto na 31.ª Cimeira das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas (COP31) se coloca a fasquia para a eletrificação nos 35% do consumo energético até 2035, Portugal afirma-se alinhado com essa meta e “no caminho certo” para a concretizar ou até superar, de acordo com o secretário de Estado da Energia, Jean Barroca. Contudo, a associação ambientalista Zero alerta: o ritmo de eletrificação tem sido lento nos últimos anos, pelo que pode ser difícil atingir os objetivos.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

Na conferência das Nações Unidas sobre alterações climáticas, a COP31, que está a ter lugar em Antália na Turquia, a presidência turca propôs o compromisso global “35 em 35”, que pretende aumentar dos atuais 23% para 35%, até 2035, o peso da eletricidade no consumo final mundial de energia.

“Daquilo que são os dados que já hoje existem no PNEC [Plano Nacional de Energia e Clima], consegue-se perceber que o target que temos de eletrificação é maior do que esse”, afirmou o secretário de Estado, Jean Barroca, à margem de uma conferência de imprensa na COP31, na qual avançou que Portugal vai lançar um roteiro para abandonar os combustíveis fósseis. “Estamos claramente no caminho certo”, rematou.

Na mesma intervenção, Barroca considerou que, uma vez que a meta em discussão na COP “está completamente alinhada” com os objetivos que Portugal já definiu no respetivo plano climático, será “coerente” apoiar essa iniciativa.

Já a associação ambientalista Zero alerta que “Portugal está a avançar na produção de eletricidade renovável, mas a eletrificação dos consumos finais continua demasiado lenta”. Segundo dados provisórios do Eurostat, a eletricidade representa apenas 26,8% do consumo final de energia. Caso o cenário previsto no Plano Nacional de Energia e Clima se confirme, a Zero estima que Portugal possa atingir uma fatia de 33% de eletricidade no consumo final de energia em 2030.

Portugal está a avançar na produção de eletricidade renovável, mas a eletrificação dos consumos finais continua demasiado lenta. Zero Fonte oficial

Contudo, a trajetória ascendente não parece garantida, tendo em conta os avanços modestos dos últimos anos. A Zero nota que entre 1996 e 2025, a quota de eletricidade na energia final em Portugal passou de 17,9% para 26,8% mas, desde 2016, aumentou apenas 1,3 % até 2025.

No balanço que fez da primeira semana, a presidência da COP31 aponta a eletrificação como uma “prioridade bandeira” e assinala que as iniciativas neste âmbito têm colhido um apoio significativo. A Câmara de Comércio Internacional, que representa 45 milhões de empresas apoia a 35-by-35 Global Electrification Pledge.

No projeto de decisão recém-lançado, lê-se que este esforço para eletrificar justifica-se pelos “benefícios significativos” de reduzir as emissões por esta via, “em particular quando combinada com o esforço de triplicar a capacidade renovável e de duplicar a taxa média anual de melhoria na eficiência energética até 2030”. Contudo, em sentido contrário, as Partes “assinalam que a eletrificação pode permitir benefícios independentemente do mix de eletricidade”, considerando que a eletricidade com base fóssil pode entrar para esta contabilização.

De acordo com a associação ambientalista Zero, que também acompanha de perto as negociações, a eletrificação “está a funcionar mais como uma distração” do que com um propósito real, numa altura em que o que se impõe é avançar no o compromisso assumido no Dubai de abandonar os combustíveis fósseis.