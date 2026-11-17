À semelhança do que aconteceu durante a crise energética de 2021-2023, agravada pela invasão russa da Ucrânia, o atual choque energético, desencadeado pelo conflito no Médio Oriente, pode voltar a acentuar as desigualdades no custo de vida na União Europeia (UE), penalizando sobretudo as famílias com menores rendimentos. Contudo, para já, o impacto está a ser diferente daquele que marcou a anterior vaga inflacionista.

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Até julho, o aumento dos preços das matérias-primas energéticas na sequência do conflito no Médio Oriente, iniciado a 28 de fevereiro, tinha-se repercutido principalmente nos ‘combustíveis para transporte’, uma componente que representa uma parcela relativamente maior das despesas dos agregados familiares mais ricos. Segundo as Previsões Económicas de Outono de 2026, divulgadas esta terça-feira pela Comissão Europeia, esta categoria representava 6,3% da despesa total dos agregados com maiores rendimentos, contra 3,9% no caso dos 20% com menores rendimentos, tendo por base o Inquérito às Despesas das Famílias de 2020 e uma amostra de 22 Estados-membros (Portugal não incluído).

Apesar da designação, esta rubrica não inclui apenas combustíveis e lubrificantes, abrangendo também peças e acessórios, manutenção e reparação de veículos particulares e outros serviços associados – como estacionamento e portagens. Em média, entre 2019 e 2026, as despesas associadas à utilização de veículos particulares representaram mais de metade do peso total das despesas de transporte no cabaz de consumo da UE.

Ora, a maior exposição das famílias com rendimentos mais elevados à subida dos preços dos ‘combustíveis para transporte’ ajuda a explicar por que razão a diferença entre a inflação calculada para os cabazes de consumo dos vários escalões de rendimento se tem estreitado na maioria dos países analisados, desde o início do conflito. Mas os efeitos acumulados da inflação dos últimos anos continuam a penalizar mais os agregados com menores rendimentos: em setembro, a inflação acumulada desde 2019 no cabaz dos 20% de agregados com menores rendimentos era, em média, 1,8 pontos percentuais superior à registada no cabaz dos 20% com maiores rendimentos. Isto nos 22 países da UE para os quais existem dados disponíveis.

Por isso, a Comissão Europeia alerta que esta aproximação pode ser temporária. Caso os aumentos dos preços da energia se transmitam de forma mais expressiva às faturas de eletricidade e gás e aos preços dos alimentos, a diferença entre os dois grupos de rendimento poderá voltar a alargar-se.

Este risco está relacionado com a diferente composição dos orçamentos familiares. Os agregados com menores rendimentos destinam uma proporção superior das suas despesas à alimentação, às rendas efetivamente pagas e aos custos de eletricidade, gás e água. Já entre as famílias com maiores rendimentos têm maior peso os gastos com a compra e utilização de veículos, vestuário, restauração, alojamento e atividades de lazer.

Uma maior transmissão dos aumentos nos combustíveis aos preços da eletricidade, do gás e dos alimentos poderá voltar a alargar a diferença da inflação acumulada entre os agregados com menores rendimentos e os agregados mais ricos.

De igual modo, a composição desigual dos orçamentos familiares tem consequências na evolução do poder de compra, que, na maioria dos Estados-membros, segundo conclui Bruxelas no documento apresentado esta terça-feira, “sofreu uma erosão maior entre os agregados do quintil inferior do que entre os do quintil superior”.

A crise energética anterior ilustra precisamente este mecanismo. De acordo com o Executivo comunitário, foi entre meados de 2021 e o final de 2022, quando as fortes subidas dos preços do gás, da eletricidade e dos alimentos penalizaram mais intensamente os agregados com menores rendimentos, que “surgiu a maior parte da diferença acumulada de inflação”. A diferença continuou a aumentar durante a fase de desinflação que se seguiu, a partir de 2023, uma vez que, apesar da descida das faturas de energia doméstica, a inflação alimentar permaneceu elevada durante mais tempo.

No entanto, a dimensão da desigualdade varia consideravelmente entre os Estados-membros analisados. Na Estónia, por exemplo, a inflação acumulada no cabaz dos 20% de agregados com menores rendimentos superou em 8,3 pontos percentuais a registada no cabaz dos 20% mais ricos. Na Irlanda, a diferença atingiu os 7,4 pontos e, na Letónia, os 6,8 pontos. Eslovénia, Croácia, Polónia e Lituânia registaram diferenças entre 4,5 e 6 pontos percentuais.

Em sentido inverso, no Luxemburgo, na Alemanha e na Finlândia foram os agregados com maiores rendimentos que tiveram uma inflação acumulada superior, apresentando diferenças de 3,6, 3,2 e 3 pontos percentuais, respetivamente. Como salienta a Comissão Europeia, “a variação entre países é considerável”. Além de Portugal, também a Itália, a Roménia, a Chéquia e a Suécia não têm dados disponíveis.

Diferenças na inflação acumulada entre o primeiro e o quinto quintil de rendimento, 2019-2026:

Estas diferenças refletem a combinação entre os padrões de despesa específicos de cada país e a evolução dos preços, sobretudo da energia e das rendas. Na Estónia, Irlanda, Polónia, Lituânia e Eslovénia, a subida dos preços da eletricidade e do gás contribuiu para agravar o impacto da inflação nas famílias com menores rendimentos. Já na Alemanha, Finlândia e Dinamarca, o encarecimento dos combustíveis para transporte teve um papel importante, dada a maior exposição das famílias mais ricas a esta categoria de despesa.

Subida dos preços também mudou hábitos de consumo

Nas Previsões Económicas de Outono de 2026, a Comissão Europeia observa que “a evolução dos preços esteve longe de ser uniforme entre categorias de consumo”. Em setembro passado, os preços da alimentação e da habitação na UE estavam ambos 41% acima da média de 2019, superando a subida de 31% do Índice Harmonizado de Preços no Consumidor (IHPC) total da UE. Os serviços de restauração e alojamento registavam um aumento de 39% e os transportes de 33%, enquanto os preços do vestuário e calçado estavam 11% mais elevados. Em contrapartida, os produtos e serviços de informação e comunicação estavam quase 2% mais baratos do que em 2019.

“Os padrões de despesa das famílias também mudaram”, lê-se no documento, que detalha que isso se deveu quer às limitações nas escolhas de consumo, quer às alterações dos preços relativos. No caso das despesas com eletricidade, gás e outros combustíveis domésticos, o seu peso nos orçamentos familiares aumentou gradualmente até 2022, acompanhando a subida dos preços relativos. Desde então, diminuiu acentuadamente, apesar de uma correção apenas moderada destes preços.

Bruxelas aponta a contenção do consumo energético, a maior utilização de equipamentos e sistemas de aquecimento eficientes e a expansão da produção doméstica de eletricidade renovável como possíveis explicações para esta evolução.

Também nas despesas associadas ao uso de veículos particulares se verificou um ajustamento. O peso desta categoria no orçamento das famílias da UE caiu 0,75 pontos percentuais, embora os respetivos preços relativos tenham aumentado mais de 7% desde 2020. Para o Executivo de Ursula von der Leyen, isto deve-se à crescente utilização de veículos elétricos, à escolha de automóveis com motores de combustão mais eficientes e à própria contenção do consumo.

Quotas de despesas por quintis de rendimento:

Não obstante, os efeitos da atual crise energética nos padrões de consumo ainda não se refletem nos dados apresentados esta terça-feira. A informação relativa aos pesos das despesas em 2026 tem por base dados das contas nacionais e dos inquéritos aos orçamentos familiares do ano anterior, pelo que ainda não incorpora as eventuais mudanças nos hábitos de consumo provocadas pelo conflito no Médio Oriente.