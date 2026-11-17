Cinco meses depois de a oposição ter travado a reforma laboral que o Governo queria levar a cabo, o Código do Trabalho volta a estar em discussão no Parlamento. Desta vez, no âmbito do Orçamento do Estado para 2027, vários partidos aproveitaram para colocar em cima da mesa propostas como o reforço dos dias de férias, a licença para assistência a neto e o gozo de feriados na segunda-feira seguinte, quando coincidam com sábados ou domingos.

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Há também propostas relativas à Administração Pública, como a implementação de um cartão de refeição, a criação de uma base de dados de acesso público das designações de dirigentes em regime de substituição e a atribuição de aumentos salariais de 3,2% ou 65 euros.

Neste ponto, importa realçar que ainda decorre a negociação entre o Estado, enquanto empregador, e as três estruturas que representam os funcionários públicos. Na quinta-feira passada, deu-se mais uma reunião, com o Governo a prometer aumentar as ajudas de custo já em novembro em 5%, mas a sinalizar que, nos aumentos salariais, não há abertura para ir além do já acordado.

Em causa está uma atualização salarial de 60,52 euros ou, pelo menos, 2,3%, e uma subida do salário mínimo da Função Pública para 995,51 euros. E também no subsídio de refeição, não terá mostrado abertura para ser uma subida superior à prevista (15 cêntimos para 6,3 euros por dia).

Conheça, assim, as principais propostas na área do trabalho e da Função Pública, que começarão a ser votadas esta quarta-feira, 18 de novembro, no Parlamento:

PS

Propõe que, em 2027, o Governo promova um novo acelerador do desenvolvimento das carreiras da Administração Pública , assegurando a redução do número de pontos necessários para a alteração do posicionamento remuneratório de oito para seis, nos mesmos termos em que foi reposto o tempo de serviço dos professores, garantindo a equidade entre trabalhadores;

, assegurando a redução do número de pontos necessários para a alteração do posicionamento remuneratório de oito para seis, nos mesmos termos em que foi reposto o tempo de serviço dos professores, garantindo a equidade entre trabalhadores; Defende também que, no próximo ano, se deve proceder à abertura de procedimentos concursais para os postos de trabalho que correspondam a necessidades permanentes dos órgãos e serviços e que se encontrem ocupados por trabalhadores contratados no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência;

Outra das propostas do PS é que, no primeiro trimestre de 2027, seja promovido um novo mapa anual de autorização para recrutamentos na Administração Pública, de acordo com as necessidades identificadas setorialmente e enquadradas nos respetivos mapas de pessoal.

Chega

Propõe que o Código do Trabalho seja alterado de modo a que o trabalhador tenha direito a licença para assistência a neto menor de 12 anos , até 14 dias úteis por ano civil, quando razões familiares determinem a necessidade do seu acompanhamento, podendo ser gozada de modo consecutivo ou interpolado, sendo este limite aplicável independentemente do número de netos;

, até 14 dias úteis por ano civil, quando razões familiares determinem a necessidade do seu acompanhamento, podendo ser gozada de modo consecutivo ou interpolado, sendo este limite aplicável independentemente do número de netos; Por outro lado, defende que, em 2027, o Governo deve assegurar o reforço da Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT), mediante recrutamento para postos adicionais na categoria de inspetor da carreira de inspetor superior do trabalho , destinados prioritariamente à fiscalização do trabalho não declarado, da utilização irregular de contratos de prestação de serviços e de situações de exploração laboral;

(ACT), mediante recrutamento para postos adicionais na categoria de inspetor da , destinados prioritariamente à fiscalização do trabalho não declarado, da utilização irregular de contratos de prestação de serviços e de situações de exploração laboral; Outra das propostas do Chega é que o Governo implemente um cartão de refeição na Administração Pública, estabelecendo um valor diário de 10,20 euros;

Em cima da mesa está também uma proposta para criar uma base de dados de acesso público relativa às designações de dirigentes da Administração Pública em regime de substituição, “com vista a reforçar a transparência e o escrutínio público destas situações”.

Iniciativa Liberal

Propõe a aplicação de uma taxa de 15% de IRS sobre todo trabalho suplementar e trabalhos adicionais ;

; Defende que as taxas dos primeiros seis escalões de IRS devem descer entre 1,4 e 2,3 pontos percentuais, com a maior descida concentrada nos rendimentos entre o segundo e o quinto escalão, onde está a grande maioria dos trabalhadores portugueses. As taxas dos três escalões mais elevados mantêm-se inalteradas.

Bloco de Esquerda:

Com a transposição da diretiva da transparência salarial à porta, o BE propõe que, nos anúncios de emprego, realizados por qualquer meio, deverá ser obrigatório informar a proposta da empresa sobre a remuneração inicial ou a respetiva faixa salarial;

ou a respetiva faixa salarial; Defende também que o Governo deve proceder à atualização do valor da retribuição mínima mensal garantida (RMMG) para 1.050,00 euros, com efeitos a partir de 1 de janeiro de 2027. O Governo está, em contraste, aumentar o salário mínimo para 970 euros no arranque do próximo ano;

euros, com efeitos a partir de 1 de janeiro de 2027. O Governo está, em contraste, aumentar o salário mínimo para 970 euros no arranque do próximo ano; O BE propõe ainda que as entidades empregadoras que organizem o trabalho em regime de turnos ou que tenham ao seu serviço trabalhadores noturnos, nos termos do Código do Trabalho, estejam sujeitas a uma contribuição adicional, incidente sobre as remunerações dos trabalhadores abrangidos por esses regimes;

abrangidos por esses regimes; Defende que o período anual de férias tem a duração mínima de 25 dias úteis ;

; E que o trabalhador tenha direito a subsídio diário de refeição de valor não inferior ao que estiver determinado para os trabalhadores da função pública , sem prejuízo da existência de valores superiores previamente fixados. Esta é outra mudança proposta ao Código do Trabalho, sendo que, neste momento, o subsídio de refeição não é um direito fixado nessa legislação.

PCP

Propõe o reforço da ACT , com a admissão, em 2027, através de vínculo de emprego público por tempo indeterminado, de 200 inspetores e 200 técnicos superiores;

, com a admissão, em 2027, através de vínculo de emprego público por tempo indeterminado, de Defende que, em 2027, o Governo, em articulação com as organizações representativas dos trabalhadores, deverá iniciar os procedimentos necessários à definição e regulamentação de um regime laboral e de aposentação específico, sem penalização, para os trabalhadores por turnos, considerando o especial risco e penosidade em que executam as tarefas a que estão adstritos, sem prejuízo de disposições mais favoráveis previstas em instrumentos de regulamentação coletiva de trabalho.

Livre

Propõe que, quando os feriados obrigatórios coincidam com sábados ou domingos, devem podem ser observados na segunda-feira da semana subsequente ;

; Defende que, em 2027, o Governo retome e alargue o projeto-piloto para testar a semana de quatro dias de trabalho em empresas de diferentes setores de atividade económica ;

; Propõe o teste à semana de trabalho de quatro dias na Administração Pública, apesar de a ministra do Trabalho já ter sinalizado que não intenção de avançar nesse sentido;

Defende aumentos dos salários da Função Pública de 3,2% ou 65 euros.

A votação na especialidade destas e das milhares de outras propostas de alteração ao Orçamento do Estado para 2027 arranca esta quarta-feira, dia 18 de novembro. Depois da ‘maratona’ tradicional, ocorrerá a votação final global, a 24 de novembro, seguindo o documento final, depois, para as mãos do Presidente da República, António José Seguro.